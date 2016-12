Les livres de Carrie Fisher connaissent un rebond de popularité après son décès

New York — Les livres de la défunte actrice Carrie Fisher ont connu un rebond de popularité au lendemain de son décès, survenu mardi. Le livre The Princess Diarist s’est hissé au sommet de la liste des livres des plus vendus du site Amazon, mercredi, juste au-dessus du livre Zero Sugar Diet. Ses autres ouvrages Wishful Drinking et Postcards From the Edge figuraient aussi sur la liste des dix meilleurs vendeurs d’Amazon, alors que son autre livre Shockaholic apparaissait au 57e rang. Amazon calcule aussi les titres qui connaissent le plus grand rebond dans les ventes sur une période de 24 heures, et sur cette liste, cinq des dix livres ont été écrits par Carrie Fisher. On peut aussi trouver sur la liste le livre I Am a Princess, de Courtney Carbone, qui porte sur le personnage célèbre de Fisher, la princesse Leia de la série Star Wars. Carrie Fisher est décédée mardi matin à l’âge de 60 ans. Elle était hospitalisée depuis vendredi dernier, lorsqu’elle a éprouvé un malaise dans un avion en direction de Los Angeles.