Serge Joncour invite à franchir le mur des différences

Dans le brouhaha d’un vaste resto parisien niché au coeur de la place de la Bastille surgit un grand gaillard en survêtement de sport, qui tend vers vous sa patte d’ours : Serge Joncour. Impossible de ne pas faire le rapprochement avec le costaud à la carrure détonante qui hante son univers littéraire. Dans Repose-toi sur moi, son 14e roman, gratifié du prix Interallié 2016, le type en question s’appelle Ludovic.

Débarqué dans la capitale française après avoir tourné le dos à la ferme familiale, Ludovic s’est converti en recouvreur de dettes. Il n’est pas à l’aise dans son nouveau métier, lui qui a plutôt tendance à la compassion. Pas à l’aise non plus dans la jungle urbaine.

« Voyez, il y a un monde fou sur les trottoirs, là », indique Serge Joncour en pointant la baie vitrée. En ce vendredi après-midi, jour de congé férié, une foule compacte déambule autour. « Traverser la rue dans ces conditions, ce n’est pas une attitude naturelle. Surtout quand on est habitué à cultiver sa terre peinard… »

« Vous avez déjà essayé de traverser le couloir du RER à contre-courant à la gare de Lyon ? » demande-t-il avant d’énumérer toutes les précautions, les contorsions que ça demande pour ne pas accrocher quelqu’un. Surtout quand on doit s’accommoder d’un gabarit hors norme. « On est en permanence en train de se piloter. C’est devenu naturel pour les Parisiens. Je voulais mettre ça en lumière. »

Pour lui, « l’écrivain, c’est aussi celui qui surligne les évidences ; les choses qu’on vit, qu’on éprouve, et auxquelles on ne fait même plus attention ».

Un jour, de façon inattendue, Ludovic le géant maladroit et mal fagoté tombe sur la belle Aurore, frêle styliste de mode, Parisienne jusqu’au bout des ongles. Le contraste est frappant.

« Je voulais rendre compte de deux univers très différents que je connais intimement », explique Serge Joncour, dont la famille vit à la campagne, dans une ferme. « J’habite à Paris, où je côtoie des gens plutôt artistes, dans le milieu de la mode, du cinéma… Quand je retourne à la campagne, je passe des heures à me balader seul. Ici, ce n’est pas possible. »

Ludovic et Aurore n’étaient pas appelés à se rencontrer. Même s’ils habitent le même immeuble, qui donne sur une cour intérieure. Elle vit parmi les bobos, dans la partie rénovée du bâtiment, avec son mari homme d’affaires et ses enfants. Lui habite en face, seul, du côté vétuste de l’immeuble, où l’escalier tombe en ruine. Deux mondes.

« Il est beaucoup plus rare pour les Parisiens d’aller dans l’escalier d’en face ou dans l’immeuble d’en face qu’à l’autre bout du monde, fait remarquer l’écrivain-scénariste de 55 ans. Mais parfois, l’insolite est juste là, à la porte d’en face. »

Les histoires sont partout



Enfant, Serge Joncour n’hésitait pas à enregistrer à leur insu les conversations des adultes autour de lui. Aujourd’hui, il avoue : « J’écoute aux portes. Les histoires, elles sont partout. »

On ne s’étonnera pas du sens du détail, du goût pour le réalisme de ce romancier. « Je n’ai pas envie de surnaturel ni de science-fiction, je trouve qu’on ne se connaît pas assez nous-mêmes », clame-t-il.

Concernant le drôle de couple que viennent à former Ludovic et Aurore, il précise : « Moi, je ne suis pas en couple, mais j’adore observer les gens en couple. Il y a toujours un moment où ils nous étonnent. » Et comme s’il ne pouvait pas s’en empêcher, il ajoute : « Vous avez vu le couple d’à côté qui vient de partir ? »

Un jeune couple, oui, avec deux enfants, attablé autour d’un repas qui a mal tourné. Le garçon de trois ou quatre ans ne cessait de bouger, de crier. Le père, énervé, s’est levé d’un coup et a sorti le petit par le collet. La mère et l’autre enfant ont suivi, têtes basses. Commentaire de Serge Joncour : « On sentait que le week-end allait être long… Le père qui craque déjà, mon Dieu, vivement lundi que je retourne au bureau, parce que là, je n’en peux plus ! »

Tout à se donner



Rien à voir avec Repose-toi sur moi, sinon qu’Aurore et Ludovic n’en peuvent plus de leur vie. Sans même le savoir. C’est leur rencontre amoureuse qui va le leur révéler, raconte le romancier. « Ça me semble intéressant de montrer qu’il ne faut pas chercher qui nous ressemble. Ces deux-là sont antagonistes et pourtant ils ont tout à se donner. »

Si tout semble les séparer à première vue, quelque chose les rapproche : leur solitude. Celle, souhaitée, de Ludovic, qui couve le deuil de sa femme ; celle, citadine, d’Aurore, au milieu des autres. C’est-à-dire « la solitude des gens qui socialisent mais qui ne peuvent jamais vraiment livrer leur vérité profonde parce qu’il faut toujours en société faire semblant d’être sûr de soi, de savoir où on va », précise Serge Joncour.

Aurore, qui n’a pas vraiment quelqu’un à qui se confier, dit à celui qui va changer sa vie : « Ils sont rares ceux qui donnent vraiment, ceux qui écoutent vraiment. »

Une ode à la diversité, ce Repose-toi sur moi. Un appel à l’ouverture, au partage, à la résistance face au désenchantement et à l’adversité. Une histoire d’amour improbable aussi, et salvatrice.

Une histoire optimiste, réconfortante, au final. Ce que revendique Serge Joncour. « Égoïstement, je pense d’abord à moi, à mes personnages. Quand on écrit pendant des heures, on fréquente ses personnages plus que ses proches. À tout moment, je me demande ce que je fais d’eux. Et moi, je ne veux pas de mal aux autres. »



Serge Joncour en quelques dates et quelques mots 1998 à l’aube de ses 37 ans, après s’être vu pendant 20 ans refuser une dizaine de manuscrits, il publie son premier roman, Vu (Le Dilettante). « Avant de se décourager, il faut être sûr de ne plus avoir envie. Il faut être têtu », conclut-il.



2003 prix France Télévisions pour U.V. (Le Dilettante), adapté au cinéma en 2007 par Gilles Paquet-Brenner, sous le même titre.



2010 sortie du film Elle s’appelait Sarah, dont il signe le scénario adapté du roman éponyme de Tatiana de Rosnay.



2012 adaptation au cinéma de son roman L’idole (Flammarion, 2004) par Xavier Giannoli, sous le titre Superstar.



2015 prix des Deux-Magots pour L’écrivain national (Flammarion).



2016 prix Interallié pour Repose-toi sur moi. Réaction de l’auteur : « Ça permet à tous ceux qui depuis le début me soutiennent de dire : on ne s’est pas trompés. »