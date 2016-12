Les vies de Jack London, Michel Viotte

Il était beau, brillant et pauvre. Il est devenu l’un des écrivains les plus célèbres de son époque et a marqué l’histoire de la littérature américaine. Cette biographie illustrée de Jack London s’éloigne un peu de l’oeuvre de l’écrivain pour plonger dans sa vie trépidante. L’homme a fait du journalisme, entre autres comme correspondant de guerre, a aussi tâté de la politique. Toute sa vie, il écrira ses « mille mots par jour », que ceux-ci soient consacrés à la fiction ou à divers articles. Après avoir été rompu dans sa jeunesse au dur travail des prolétaires, il décide, à 18 ans, de retourner aux études. Dès lors, il acquiert le surnom de « jeune socialiste d’Oakland » et affirme avoir pris ce parti après avoir mesuré « les parois de l’abîme social ». Il portera ce discours jusque dans le Grand Nord canadien, au Yukon, en pleine ruée vers l’or, où il puisera par ailleurs un formidable élan littéraire. Il disait « vouloir brûler tout son temps », et mourra finalement à 40 ans, malade et usé, d’une crise d’urémie. Magnifiquement illustrée de photos d’époque, cette biographie permet de fréquenter plus intimement l’homme derrière les clichés, un personnage profondément atypique et fascinant.

Les vies de Jack London ★★★ 1/2 Michel Viotte, Éditions de La Martinière, Paris, 2016, 256 pages