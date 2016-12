Que fait l’humain quand il ne travaille pas ni ne se repose afin d’être en forme quand il reprendra le boulot ? Laurent Turcot, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, s’est posé la question, et la réponse qu’il offre est proprement monumentale. Il montre de manière détaillée que, de toute époque, le bipède a joué et a tenté au mieux de se divertir et que les sports et loisirs (et la façon dont ils se déploient) sont profondément ancrés dans une société — « au coeur de la civilisation » — peu importe celle qu’on observe. Les Jeux olympiques de la Grèce antique, le cirque romain, le jeu de paume au Moyen Âge ou le professionnalisme et les sommes d’argent colossales d’aujourd’hui forment de puissants témoins de la marche du monde. On apprend énormément de choses dans ce bouquin, que l’auteur dit, bien sûr, s’être amusé à réaliser…

Sports et Loisirs. Une histoire des origines à nos jours ★★★★ 1/2 Laurent Turcot, Gallimard (collection Folio Histoire), Paris, 2016, 680 pages