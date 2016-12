Morts, le grec ancien et le latin ? Oui et non, répondent ces grands connaisseurs du français que sont Rey et Siouffi. Ces langues, en effet, ne sont plus parlées, mais elles ont laissé, dans notre langue et dans d’autres, des marques multiples (culturelles et lexicales, surtout) qui les réaniment quotidiennement. Quelle place, alors, convient-il de leur accorder à l’école ? Qu’une minorité puisse continuer de les étudier systématiquement est certes souhaitable, affirment les auteurs, admiratifs devant ce trésor culturel, « mais, pour la majorité, le latin et le grec doivent être intégrés à des savoirs plus vastes ». Rey et Siouffi suggèrent ainsi de faire découvrir la culture antique (philosophique, mythologique, rhétorique et théâtrale) en passant par la traduction française et d’intégrer des notions de base de grec et de latin à l’enseignement du français ainsi que des vocabulaires scientifique et juridique. Suite de variations libres sur le thème de l’importance de ces langues dans la culture occidentale, cet essai, à la fois érudit et échevelé, se révèle être un sympathique plaidoyer pour la connaissance des sources de notre culture.

De la nécessité du grec et du latin ★★★ Gilles Siouffi et Alain Rey, Flammarion, Paris, 2016, 192 pages