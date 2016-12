L’Italie sous la loupe

L’Italie est une terre de beauté et de culture, habitée par des tensions historiques et des personnages douteux. Deux polars remarquables saisissent ces facettes : le premier, écrit à quatre mains par un juge et un journaliste d’enquête, saisit les rouages de la corruption dans la Rome éternelle, le deuxième, subtil et raffiné, s’interroge sur les dérives de l’âme humaine.

On connaît la fascination de Donna Leon pour l’opéra : la première enquête de son commissaire Guido Brunetti (Mort à La Fenice, paru en 1997) se déroulait d’ailleurs dans les coulisses du Teatro la Fenice de Venise. Voilà qu’elle y revient, un quart de siècle plus tard, avec la même cantatrice, Flavia Petrelli, qui chante cette fois-ci le rôle-titre de Tosca.

La plus vénitienne des Américaines est poursuivie, harcelée par un admirateur tenace. Dans la loge de la cantatrice, après la déchirante finale de l’opéra de Puccini, une avalanche de roses jaunes laisse présager le pire, comme va rapidement le comprendre Brunetti. Elle cache le désespoir du monde et surtout un personnage menaçant déchiré par la vie.

Comme dans tous les livres de Donna Leon, ce n’est pas l’intrigue ou l’action trépidante qui rendent l’histoire attachante : pas de sang, de coups de fusil ni de cadavres en série. Brunetti mène l’enquête discrètement, en nous faisant découvrir encore et toujours les beautés disséminées à travers les méandres et les campi de la Sérénissime. En filigrane, son écriture ciselée, fidèlement respectée par la traduction, livre une discrète analyse des rapports hommes-femmes et une rencontre avec des personnages solides et intelligents qui évoluent depuis des lunes dans la trentaine de romans mettant en scène Brunetti, son équipe et sa famille.

L’odeur de la pourriture

Même territoire, même culture, autre polar. Le juge à la Cour de cassation Giancarlo de Cataldo et le journaliste d’enquête Carlo Bonini ont amorcé leur collaboration avec Suburra, paru au début de l’année. Animés d’une même passion pour la justice — le juge s’inspirant de dossiers réels et le journaliste creusant davantage grâce à ses contacts —, ils visent toujours le même but : dénoncer la corruption qui sévit dans la capitale italienne en l’étalant au grand jour.

Dans Rome brûle, l’intrigue vient du Vatican : le Jubilé de la Miséricorde, décrété par le pape François — le « Tupamaros » comme on le surnomme dans le « milieu » —, événement bien réel inauguré officiellement le 8 décembre 2015, qui s’est terminé le 20 novembre dernier et auquel des millions de fidèles ont pris part.

Dans la réalité, tout comme dans le roman, ces hordes d’humains ont eu des effets sur les infrastructures, forçant dans la ville plusieurs travaux de réfection pour faire face à la vague de pèlerins. Et les « gestionnaires » en place s’en sont mis plein les poches.

Le livre remonte le fil du procès Mafia Capitale qui a levé le voile sur cette mécanique de l’abus, en restant collé à la réalité des faits : en octobre 2015, la moitié des conseillers municipaux ont démissionné et le maire de Rome, Ignazio Marino, a été destitué. Au beau milieu de la pagaille, une grève des éboueurs a éclaté en plein été et, un peu partout à travers la ville, des « gens » ont mis le feu aux ordures comme pour mieux propager l’odeur de la pourriture. La ville a été paralysée et c’est là-dessus que l’intrigue de fond du roman repose.

Avec une écriture souple et vivante, Giancarlo de Cataldo et Carlo Bonini n’ont pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour rendre crédible un récit fortement ancré dans l’actualité. C’est dur, mais irrésistible.