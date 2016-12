L’aventure ambiguë

Vous croyez avoir approché le XVIIIe siècle français en lisant Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ? Pas si vite.

Faites plutôt connaissance avec le vicomte Joseph-Alexandre de Ségur, le duc de Lauzun, le duc Brissac, le comte de Narbonne, le chevalier de Boufflers, le comte de Vaudreuil, le comte Louis-Philippe de Ségur. Brillants, aventuriers ou soldats, frondeurs, séducteurs, hommes politiques, souvent poètes, ils sont tous nés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Leur destin est unique et en même temps emblématique d’une époque de profonds bouleversements pour les individus et la société.

Ce sont Les derniers libertins, que l’Italienne Benedetta Craveri nous fait découvrir. Spécialiste de l’histoire des femmes sous l’Ancien régime, elle nous avait déjà offert il y a une quinzaine d’années un livre fascinant sur l’art bien français de la conversation (L’âge de la conversation).

Il faut croire que c’est l’époque qui le commandait : tout en sachant manier l’épée, la plupart d’entre eux ont écrit. Lettres, Mémoires, pièces de théâtre ou poésie, ils nous ont laissé des milliers de pages dans lesquelles s’expriment les excès du faste et de l’intelligence.

Leurs carnets d’adresses formaient un véritable « Who’s who » de l’Europe. Narbonne, Lauzun, Talleyrand et les frères Ségur fréquentaient les mêmes milieux, partageaient des idées similaires, avaient le même cercle d’amis et s’échangeaient parfois leurs maîtresses — l’adultère était un phénomène endémique dans l’aristocratie française. Dans une société où les femmes décidaient des réputations, ils ont su maîtriser comme personne l’art subtil de la séduction.

Comme sortis d’un même moule, ces sept Français sont les derniers et les plus éclatants représentants d’une civilisation aristocratique sur le point de disparaître.

Courir à sa perte

Entre Paris, Londres, Saint-Pétersbourg et les jeunes États-Unis d’Amérique encore en ébullition, les fascinants protagonistes des Derniers libertins ont tous l’envergure de personnages de romans.

Stendhal compare les Mémoires du duc de Lauzun aux meilleurs romans libertins, tandis que le vicomte Joseph-Alexandre de Ségur avait tout d’une version en chair et en os (et en esprit, surtout) du Valmont des Liaisons dangereuses. Narbonne, lui, était fort probablement un « fils naturel » de Louis XV, auquel il ressemblait semble-t-il de manière frappante.

Plusieurs d’entre eux, en effet, n’étaient pas fils de leur père. Ce qui pourrait expliquer en partie leur révolte et leur soif de liberté et d’égalité.

Stanislas Jean de Boufflers, marquis de Remiencourt, plus connu sous le nom de chevalier de Boufflers, avait grandi pour sa part à la cour de Lunéville, dans l’entourage du roi polonais en exil Stanislas Leszczynski — qui était son parrain et dont sa mère était la maîtresse en titre.

Aux yeux de Voltaire (qui en avait pourtant rencontré d’autres), le chevalier était « une des plus singulières créatures qui soient au monde ». Et il a composé avec le grand amour de sa vie, Mme de Sabran, nous assure Benedetta Craveri, la plus belle correspondance amoureuse en langue française du XVIIIe siècle.

Liberté, royauté, aristocratie, démocratie, préjugés, raison, nouveauté, philosophie, tout se réunissait pour rendre nos jours heureux, et jamais réveil plus terrible ne fut précédé par un sommeil plus doux et par des songes plus séduisants «Mémoires ou Souvenirs et anecdotes» par M. le comte de Ségur, 1824-1826

Et tout cela se déroule dans le sillage des Lumières, vaste mouvement cosmopolite de libération — libération du savoir et des individus — qui va toucher toute l’Europe au cours de ce siècle en ébullition.

« On voulait tout connaître, tout approfondir, tout juger, écrit Talleyrand dans ses Mémoires. Les sentiments furent remplacés par des idées philosophiques ; les passions, par l’analyse du coeur humain ; l’envie de plaire, par des opinions ; les amusements, par des plans, des projets, etc. Tout se dénatura. »

Rien d’étonnant à ce que plusieurs d’entre eux s’enthousiasment pour la révolution américaine de 1776, allant parfois jusqu’à y prendre part d’une façon ou d’une autre.

Cette euphorie prérévolutionnaire, le comte Louis-Philippe de Ségur exprime bien dans ses Mémoires toute son ambiguïté : « Pour nous, jeune noblesse française, sans regret pour le passé, sans inquiétude pour l’avenir, nous marchions gaiement sur un tapis de fleurs qui nous cachait un abîme. »

De l’autre côté de la Terreur

Tandis que le pouvoir absolu s’effrite, la convocation des états généraux en janvier 1789 viendra accélérer l’Histoire. Les institutions comme les destins vont basculer. Certains vont prendre la fuite ou feront face à la fureur en tendant le cou à leurs bourreaux. D’autres encore, plus engagés pour la cause républicaine ou mieux habiles à louvoyer, vont passer sans égratignures à travers les mailles de la Terreur.

Ambassadeur américain en France pendant cette époque mouvementée, Gouverneur Morris a noté dans son Journal le 19 novembre 1789 un jugement implacable : « Ce malheureux pays, égaré dans la poursuite des folies métaphysiques, présente au point de vue moral une immense ruine. Nous admirons l’architecture du temple, comme le reste d’une ancienne splendeur, tout en détestant le faux dieu auquel il était dédié. »

C’est de l’autre côté de la nuit révolutionnaire — un bain de sang et de mots au cours duquel environ 100 000 personnes seront guillotinées, fusillées ou massacrées — que l’on va retrouver quelques-uns de nos jeunes libertins séduits par les Lumières.

Bien souvent ruinés, la tête encore sur leurs épaules, mais endeuillés par la mort de nombreux proches, ceux d’entre eux qui n’auront pas fait allégeance à Napoléon vont couler des jours tranquilles auprès de quelques puissants d’Europe qu’ils avaient tâche de divertir avec leur charme et leur intelligence.

Drames amoureux, intrigues de salons, combats ou ballets diplomatiques, Benedetta Craveri redonne vie à cet univers englouti. À cheval entre deux mondes, coincés entre les circonstances de leur naissance et leurs idéaux de liberté, ils incarnent à merveille leur époque. Dans leurs réussites comme dans leurs échecs.