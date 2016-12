Le projet — qui se concrétise dans le cadre du 20e anniversaire de la maison Alire — est complètement fou : un dictionnaire des principaux héros de la littérature policière mondiale, rien de moins. On s’amusera à trouver tous ceux qu’on connaît, de Holmes, Poireau, Marlowe ou Bond jusqu’à Brunetti, Wallander, Lemmy Caution et Joseph Laflamme… et il en restera encore des milliers d’autres tant l’ouvrage est un monument inépuisable. Ce Détectionnaire est le type même du gros livre qu’on laisse traîner partout et dans lequel on prend plaisir à revenir sans se lasser puisqu’on y trouve chaque fois un personnage ou un détail que l’on ignorait. D’autant plus que Norbert Spehner voit large en commençant sa compilation avec Edgar Allan Poe et en remontant jusqu’à la fin de l’an 2015. On peut ainsi voir se déployer, à partir de ses principaux représentants, l’histoire d’un genre littéraire d’une richesse inépuisable. On notera le texte d’introduction particulièrement dense qui donne le ton à cet ouvrage monumental. Une bible.

Le détectionnaire ★★★ Norbert Spehner, Alire — Essais, Lévis, 2016, 792 pages