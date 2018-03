Vengeance rap

Après avoir été humiliée par une envolée rap de son ex, artiste montant de ce genre musical, captée sur le vif dans une fête et relayée en ligne, une jeune mère de famille décide de se venger en le conviant à une bataille rap. Voilà la trame de cette sympathique websérie en six épisodes.

L’arène, larene.telequebec.tv , dès maintenant

L’après-Harry

La célèbre auteure des aventures d’Harry Potter proposait en 2012 ce premier roman adulte après la série qui l’a rendue célèbre : un récit à saveur sociale sur fond d’élections municipales dans une banlieue anonyme. En voici l’adaptation télévisée concoctée par la BBC.

J.K. Rowling – Une place à prendre, V, 20 h

Le Dunkerque des Français

Ce film d’Henri Verneuil, une adaptation d’un roman de Robert Merle, raconte l’évacuation de Dunkerque du point de vue d’un soldat français, interprété par Jean-Paul Belmondo, qui tente de fuir sur un bateau britannique.

Week-end à Zuydcoote, TFO, 21 h