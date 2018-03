Sur vos écrans – Je suis Bruxelles

Printemps sanglant

Belgique, 22 mars 2016. Un terroriste déclenche une charge explosive à l’aéroport de Bruxelles. Moins d’une heure plus tard, son complice en fait autant à la station de métro Maelbeek. Revendiqué par le groupe armé État islamique, ce double attentat fait 32 morts et 320 blessés. Afin de commémorer ce terrible événement, la chaîne Planète + propose deux documentaires, le premier décortiquant l’opération terroriste, le second donnant la parole aux témoins clés.

La Belgique frappée en plein cœur Devoir d’enquête : ondes de choc, l’après 22 mars

Planète +, dimanche, 19 h 30 et 21 h

Pas raciste, mais…

Photo: Explora

Documentaire produit par la télévision publique australienne, Êtes-vous raciste ? se penche sur les plus récentes découvertes scientifiques afin de savoir si le racisme est inné, latent ou acquis. Ingénieure mécanique luttant pour la diversité culturelle, Yassmin Abdel-Magied et quatre volontaires se sont prêtés à divers questionnaires, tests et mises en situation durant une dizaine de jours afin d’évaluer où ils se situaient sur l’échelle symbolique du racisme. En complément de programme, le documentaire offre des solutions pour enrayer les mécanismes du racisme.

Êtes-vous raciste ?

Explora, mercredi, 21 h

De l’hôpital à la caserne

Onze ans après Private Practice, qui mettait en scène la gynécologue Addison Montgomery (Kate Walsh), voilà que Shonda Rhimes récidive avec un produit dérivé de Dre Grey, leçons d’anatomie, Station 19. Ayant troqué sa blouse de médecin pour l’uniforme de pompier, Ben Warren (Jason George) devra prouver au brave capitaine Pruitt Herrera (Miguel Sandoval) et à sa valeureuse consoeur Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) qu’il a l’étoffe d’un héros. Évidemment, cette série créée par Stacy McKee, scénariste et productrice de Dre Grey, leçons d’anatomie, s’intéressera autant aux exploits héroïques qu’aux tribulations sentimentales de ces combattants du feu. D’ailleurs, qui retrouvera-t-on dans le premier épisode ? Les docteures Grey (Ellen Pompeo) et Bailey (Chandra Wilson) du Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. La relation entre Warren et Bailey tiendra-t-elle le coup ?

Station 19

CTV, jeudi, 21 h

Le visionnement en continu de la semaine Créée par José Padilha, producteur et réalisateur de la série colombienne Narcos, la série brésilienne O Mecanismo suit une équipe d’enquêteurs qui seront amenés à découvrir le plus grand scandale de corruption jamais connu au Brésil. La série de huit épisodes serait inspirée de l’affaire Petrobras, scandale politico-économique ayant éclaté au Brésil en 2014. O Mecanismo demeure brûlante d’actualité puisque, quatre ans plus tard, ce scandale continue d’éclabousser les politiciens et chefs d’entreprise. On se souviendra que le scandale avait entraîné la destitution de la présidente Dilma Roussef en 2016. O Mecanismo met en vedette Selton Mello, Caroline Abras et Enrique Diaz. O Mecanismo

Netflix, dès vendredi