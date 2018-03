Tradition festive

La mi-carême n’est plus tellement célébrée de nos jours… Le village de Fatima, aux îles de la Madeleine, fait exception avec ses célébrations encore bien vivantes. Ce documentaire témoigne de cette tradition.

Mi-carême, UNIS, 21 h

Questions brûlantes, fiction mesurée

Début de la version française de la seconde saison de cette série d’anthologie de John Ridley (12 Years a Slave), qui abordait avec doigté et intelligence des enjeux sociaux actuels. Cette fois, il est question de l’influence parfois dangereuse des réseaux sociaux et d’identité sexuelle trouble à l’adolescence.

Chroniques du crime américain, Télé-Québec, 22 h

Nouveautés américaines

Début de deux nouvelles fictions, à la même heure : un drame judiciaire estampillé Shondaland et un drame musical dont l’action se déroule dans une école secondaire.

For the People, CTV, 22 h et Rise, Global, 22 h