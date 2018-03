Notre choix cette fin de semaine

Les autres jeux…

Il faut les rappeler, car même s’ils arrivent invariablement deux semaines après la fin des épreuves olympiques, les Jeux paralympiques ne profitent pas de la même vitrine médiatique. Ils n’en sont pas moins intéressants pour autant.

Cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang, CBC et Radio-Canada, vendredi, 20 h et 23 h 05, les meilleurs moments, Radio-Canada, samedi et dimanche, 15 h et toutes les épreuves sur les sites Web de Radio-Canada et CBC

Les oubliées

En rediffusion, ce documentaire de Kim O’Bomsawin donne la parole à celles qu’on entend encore très peu à propos du drame des centaines de femmes autochtones disparues et assassinées au Canada depuis une trentaine d’années : des proches de victimes, des victimes d’agressions, des travailleuses du sexe, des militantes, mais aussi des membres des forces policières et du système judiciaire.

Ce silence qui tue, Canal D, dimanche, 19 h