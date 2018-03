«Wild Wild Country»: des dieux et des armes

Ville fantôme d’une quarantaine d’âmes, Antelope, en Oregon, n’est pas le genre d’endroit où l’on voudrait passer ses vacances ni le reste de son existence. C’est pourtant sur cette petite bourgade sans histoire que la secte du gourou indien Bhagwan Shree Rajneesh a jeté son dévolu au début des années 1980, suivant la volonté du bras droit de Rajneesh, l’ambitieuse et intrigante Ma Anand Sheela.

Photo: Netflix

À elle seule, cette petite femme au regard candide et au sourire bienveillant valait la peine que les frères Chapman et Maclain Way (The Battered Bastards of Baseball) consacrent une série documentaire de six épisodes d’une heure, Wild Wild Country, à l’invasion d’Antelope par cette communauté adepte de la « méditation dynamique ». Des personnages hors du commun comme Ma Anand Sheela ne courent pas les rues — et c’est peut-être tant mieux !

De fait, après avoir supplanté la secrétaire personnelle de Bhagwan Shree Rajneesh, la jeune femme lui suggère d’aller conquérir l’Amérique lorsque ce dernier éprouve le désir d’étendre son royaume au-delà des frontières indiennes. S’ensuit, en 1981, l’achat d’un ranch en Oregon, qu’elle transforme en ashram. Bientôt, la petite communauté de Rajneeshpuram ne convient plus aux idées de grandeur de Sheela.

La conquête de l’Ouest



Produite par les frères Jay et Mark Duplass (Cyrus, Jeff Who Lives at Home), Wild Wild Country nous ramène au premier mandat du président Ronald Reagan. L’une des premières choses que l’on remarque, c’est la quantité et la richesse des archives portant sur cette histoire ayant fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Avec son franc-parler, ses formules lapidaires et son langage parfois vulgaire, Ma Anand Sheela est rapidement devenue une figure médiatique incontournable. Il le fallait bien puisque Bhagwan Shree Rajneesh a fait voeu de silence durant trois ans et demi !

Photo: Netflix

Auteur de plusieurs livres, qui se vendent encore bien de nos jours, cet homme décédé en 1990 sous le pseudonyme d’Osho incarne d’ailleurs un mystère que la série ne résout hélas pas. Il est vrai qu’un mystère ne s’explique pas, comme l’enseignait Le petit catéchisme… Ainsi, durant les six heures que dure Wild Wild Country, qu’on ne pourra s’empêcher de regarder d’un trait tant l’histoire de cette secte est fascinante, on verra la majeure partie du temps cet homme au visage impassible et au regard pénétrant confortablement installé sur son trône ou bénissant ses fidèles les mains jointes.

Alors que le récit progresse, Wild Wild Country rappelle à la fois la cruauté avec laquelle les pionniers ont chassé les Premières Nations de leurs territoires et l’hostilité des Américains envers les immigrants. Cet effet d’histoire qui se répète est d’ailleurs bien mis en lumière par la multiplicité des points de vue, Chapman et Maclain Way mettant judicieusement en parallèle les propos des gens des différents camps tenus il y a plus de trente ans et pour les besoins de la série. Encore aujourd’hui, le personnage qui l’emporte sur tous les autres s’avère Ma Anand Sheela, qui coule des jours tranquilles en Suisse malgré tout le mal qu’elle a fait.

Bienvenue à Rajneesh, Oregon



Les autorités leur interdisant de fonder une ville, Ma Anand Sheela entraînera les disciples de Rajneesh à s’emparer d’Antelope une propriété ou un commerce à la fois. L’opération fonctionne tant et si bien que certains quitteront Antelope, tandis que d’autres prendront les armes pour bouter ces apôtres de l’amour libre et des bains de soleil nus hors de leur ville sur le déclin.

Photo: Netflix

Se targuant d’apporter la vie et le bonheur dans ce village fantôme en devenir, les Rajneeshees, qui affectionnaient les vêtements dans les tons de rouge, de rose et d’orange ainsi que les colliers de bois à l’effigie de leur maître, n’ont pas hésité à prendre eux aussi les armes.

Presque aussi puissante que Rajneesh, Sheela manoeuvrera en coulisse afin de renverser le pouvoir à Antelope, qui deviendra prospère sous le nom de Rajneesh. Et elle fera bien pire par la suite : eau contaminée, complots pour meurtre, empoisonnements. Tel Judas, elle ira jusqu’à trahir son maître !

Captivante incursion au sein d’une secte, Wild Wild Country décortique avec brio les mécanismes d’endoctrinement, l’avidité du pouvoir et la cupidité des soi-disant gourous spirituels — Rajneesh possédait 91 Rolls Royce. Et ce qui trouble le plus dans tout cela, c’est que la série rappelle que même derrière ses plus nobles intentions et ses valeurs de partage et d’entraide, une secte peut se révéler aussi dangereuse pour ses membres que pour ses rivaux.