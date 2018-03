Un décès et ses conséquences

Après la deuxième saison d’Écrivain public lancée mercredi, TV5 propose une autre websérie de fiction au biais « social » prononcé. Le drame scénarisé et réalisé par Zoé Pelchat relate 24 heures dans la vie de deux frères ébranlés par le décès récent et tragique de leur mère (célibataire) et de celles des personnes que le destin a mises sur leur route.

8 mars

En cette Journée internationale des femmes, il sera question de l’évolution des personnages féminins aux petit et grand écrans québécois à Esprit critique et d’une mère prête à tout pour aider sa fille qui s’est radicalisée et s’est jointe au groupe armé État islamique à Enquête. Sinon, on peut engloutir la deuxième saison des aventures pas ordinaires de la superhéroïne la moins « super » de l’écurie Marvel, qui navigue plutôt dans les eaux du drame psychologique que dans celles du film d’action…



Esprit critique, Artv, 20 hEnquête, Radio-Canada, 21 hJessica Jones, saison 2, Netflix