De l’(in)efficacité de l’homéopathie

La récente action collective entreprise au Canada contre le médicament homéopathique Oscillococcinum ramène dans l’actualité la réglementation de Santé Canada quant à l’homologation de ce genre de produit. La facture s’y intéresse de près.

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

Jeunes violoneux

Les héritiers de monsieur Pointu sont à l’honneur dans ce documentaire, où l’on rencontre trois candidats au championnat des Grands maîtres violoneux du Canada, et qui dresse un historique de cette tradition musicale atypique.

Les cordes de la victoire, UNIS, 21 h

Été londonien

Cette sympathique websérie comique donnera peut-être des envies de vacances estivales au loin au public adolescent visé. Marianne Verville et Noémie O’Farrell y incarnent deux amies qui vont passer l’été à Londres à travailler comme femmes de chambre dans un hôtel, et y vivre quelques expériences, plus ou moins réussies.

Oh My Lord !, www.vrak.tv/ohmylord