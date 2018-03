«Les légendaires» s’anime

Les légendaires, cette série phénomène prisée des jeunes du primaire qui se passent et se repassent ses albums depuis des années sans s’essouffler, étend sa domination. Voici que ses cinq superhéros passent des cases au petit écran dans un format très fidèle à ses origines, format qui télescope leurs aventures vers d’autres cieux sans trop les dénaturer.

Redevenus enfants à la suite d’un combat contre les forces maléfiques, Gryf, Danaël, Razzia, Jadina et Shimy évoluent depuis 2004 dans un univers fantastique aux contours médiévaux créé par le Français Patrick Sobral. Forte de six millions d’albums vendus dans le monde, la saga tentaculaire nourrit aussi un magazine, des séries parallèles et surtout un fan-club qui à son tour l’alimente copieusement de ses échanges et créations passionnés.

Produite par TF1, la série a du souffle et les qualités générales qu’on reconnaît à la franchise expansive : sincérité, aventure, mystère. Elle en a également les défauts, usant parfois de blagues faciles, de redites et d’excès de manichéisme. Télé-Québec cueille pour ainsi dire un fruit parvenu à maturité, qu’il offre en primeur nord-américaine juste à temps pour la relâche.

Les premiers épisodes seront diffusés en rafale tous les jours à 10 h à partir de lundi. La série prendra ensuite les matinées de fin de semaine d’assaut. Les grands fans seront en outre invités à voir les trois premiers épisodes le 3 mars à 13 h 15 au Cinéma Beaubien, gracieuseté du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM).