Les 50 ans de…

Les célébrations du demi-siècle de la télé publique québécoise se poursuivent ce soir avec une édition spéciale du magazine familial (qui suit l’édition régulière hebdomadaire) sur l’évolution des mentalités au Québec depuis 1968. Les francs-tireurs se livrent au même type d’exercice, mais à propos de tous les aspects de la société québécoise, en compagnie de Jean-Luc Mongrain, Isabelle Maréchal, Jean-Marc Léger et Régine Laurent. Et tout de suite après, si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez rattraper le très réussi 50 ans de télé et de Québec des Appendices…

Format familial, suivi des Francs-tireurs, Télé-Québec, dès 20 h

42 ans de cinéma français

Drôle de chiffre pour « célébrer » le gala récompensant le 7e art de l’Hexagone, qui en sera d’ailleurs à sa 43e édition vendredi à la même chaîne. Florilège de grands et très petits moments de l’histoire de cette cérémonie.

Le meilleur des César : entre rires et larmes, Canal+ international, 20 h