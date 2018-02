Revenir à la base

Huit ans plus tard, le réalisateur, scénariste et comédien Simon-Olivier Fecteau renoue avec la websérie qui l’a fait connaître du grand public. Cette quatrième saison d’auditions gênantes s’ouvre avec les apparitions de Magalie Lépine-Blondeau et Antoine-Olivier Pilon.

En audition avec Simon, Tou.tv

Lendemains de veille olympiques

Ce documentaire de Karine Marceau s’intéresse à un phénomène qui touchera sans doute quelques athlètes des derniers Jeux olympiques : le passage à vide et la remise en question, menant parfois à la dépression.

Sport-partum, RDI, 20 h

Les valeurs américaines

Alors que l’on sent nos voisins du sud plus divisés que jamais, cette émission animée par l’ex-secrétaire d’État Condoleezza Rice et l’historien David Kennedy essaie de cerner les croyances et les valeurs unissant les Américains.

American Creed, PBS, 21 h