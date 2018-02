L’étranger chez Miller

La chaîne culturelle poursuit sa série de captations de pièces jouées sur des scènes montréalaises avec cette relecture d’un classique d’Arthur Miller abordant entre autres le vaste thème de l’immigration. Avec François Papineau, Maude Guérin et Mylène St-Sauveur.

Vu du pont, Artv, 21 h

Nouveautés post-olympiques

Trois propositions de fictions nouvelles et fort différentes en ce lendemain de Jeux. La première est une adaptation enlevante du thriller à succès de l’écrivaine terre-neuvienne Lisa Moore, la deuxième est une comédie d’apprenties voleuses quelque part entre Thelma et Louise et Breaking Bad et la dernière est une comédie où l’on suit un homme qui décide de vivre selon les principes stricts de la Bible après le décès de son meilleur ami.

Caught, CBC, 21 h, Good Girls, NBC, 21 h, Living Biblically, CBS et CTV Two, 21 h 30