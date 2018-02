Autopsie de l’Europe de l’Est à la Berlinale

Photo: John MacDougall Agence France-Presse

Berlin — Le festival du film de Berlin ausculte cette année la face sombre de l’Europe de l’Est avec des films jetant une lumière crue sur les anciens pays communistes et leurs mouvements extrémistes et racistes. Le réalisateur tchèque Jan Gebert présente son film When the War Comes (Quand la guerre arrive), un documentaire glaçant sur les Slovenskí Branci, un groupe paramilitaire slovaque d’extrême droite. « On dirait que l’Europe doit à nouveau prendre des leçons de morale », se lamente Árpád Bogdán, réalisateur hongrois d’origine rom de 37 ans, qui présente, lui, son deuxième long métrage de fiction, Genesis (Genèse). Les deux longs métrages sont présentés dans la section Panorama, qui regroupe les productions d’art et essai et les films indépendants.