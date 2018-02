Unique et protégé

Il ne reste plus qu’un mâle rhinocéros blanc du Nord en vie sur cette terre. Il est surveillé en permanence et, malgré ses 43 ans bien sonnés, on lui cherche une copine pour sauver son espèce. Portrait.

Nature : The Last Rhino, PBS, 20 h

QI en péril

Après des siècles et des siècles d’évolution, il paraîtrait que nos pauvres cerveaux soient sur la voie du déclin, et ce, par notre seule et unique faute d’espèce beaucoup trop polluante.

Demain, tous crétins ? Explora, 21 h

Un chef, un chef-d’œuvre et un système fatigué…

Outre un entretien au parfum préélectoral avec le chef du PQ, Jean-François Lisée, il sera question du roman bicentenaire Frankenstein et on fera un retour sur les 20 dernières années du système de santé québécois avec Paul Brunet, du Comité pour la protection des malades.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h