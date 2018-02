Visite privée

Ce documentaire propose une incursion inédite dans les dédales de cette abbaye visitée par des masses de touristes, mais encore pleine de mystères.

Mont Saint-Michel, le labyrinthe de l’archange, TV5, 20 h

L’homme du Post

En rappel, si vous avez vu le récent film Le Post, ou le classique Les hommes du président, ce portrait du rédacteur en chef du Washington Post, mis en scène dans ces deux œuvres, pourrait sans doute vous intéresser.

Newspaperman : The Life and Times of Ben Bradlee, HBO Canada, 20 h

Cinquante ans de culture québécoise

Les festivités télévisuelles du demi-siècle de la chaîne publique s’ouvrent sur ce bilan des 50 dernières années sur la scène culturelle québécoise en compagnie d’artistes qui ont marqué chacun à leur façon une décennie (ou plusieurs) dans ce domaine : Louise Lecavalier, Marc-André Coallier, Patrick Huard, et le tout jeune Hubert Lenoir, qui viendra chanter Ferland.

Formule Diaz, Télé-Québec, 21 h