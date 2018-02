QI en péril

Unique en son genre

Documentaire de Rowan Deacon produit pour la BBC, The Last Rhino met en scène Sudan, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord. À moitié aveugle, âgé de 43 ans, Sudan est surveillé 24 heures sur 24, sept jours par semaine par une armée de gardiens dans la réserve naturelle d’Ol Pejata, au Kenya. Afin d’éviter l’extinction de sa sous-espèce et de sensibiliser 140 pays à sa condition, on a créé en mai dernier un profil Tinder, populaire application de rencontres, pour Sudan. Oui, vous avez bien lu.



Nature : The Last Rhino

PBS, mercredi, 20 h

Bienvenue en Idiocratie

Avec les décennies, l’être humain serait de plus en plus idiot. On devra alors faire le deuil de l’ambition de mettre au monde de petits Einstein, Mozart ou Marie Curie. Du moins c’est ce qu’affirment les chercheurs scientifiques dans Demain, tous crétins ?, documentaire réalisé pour la chaîne Arte par Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade. La raison ? Nous baignons dans une « soupe chimique », laquelle bouleverse le fonctionnement de la glande thyroïde. Les conséquences ? Les scientifiques notent que les cas d’autisme, de TDAH et de difficultés d’apprentissage ne cessent d’augmenter, tandis que les capacités intellectuelles baissent. Que faire pour contrer l’inertie des hautes instances ? Le secret serait dans l’iode… Un documentaire-choc à voir, histoire de se coucher moins niaiseux.



Demain, tous crétins ?

Explora, mercredi, 21 h

Un héros très discret

Photo: Netflix

Après s’être cassé les dents avec Warcraft, navrante adaptation du célèbre jeu vidéo, Duncan Jones revient à ce qu’il sait faire de mieux : de la science-fiction indépendante. « Suite spirituelle » de Moon, campée dans un Berlin futuriste, c’est le réalisateur lui-même qui le dit, Mute met en vedette Alexander Skargard dans le rôle d’un barman muet depuis l’enfance qui part à la recherche de sa petite amie (Seyneb Saleh) et qui tombe sur deux chirurgiens américains peu fréquentables (Paul Rudd et Justin Théroux). Avis aux fans de Moon : Sam Rockwell y reprend son rôle de Sam Bell.



Mute

Netflix, dès vendredi

Le visionnement en continu de la semaine Inconsolable depuis la mort de Ned Stark dans Game of Thrones ? Retrouvez alors Sean Bean dans les deux premières saisons de la série britannique The Frankenstein Chronicles, où il incarne un inspecteur enquêtant sur différents crimes commis dans le Londres de 1827 grouillant d’opiomanes, de prostituées et de malfrats. Ses recherches le mèneront sur les traces d’un scientifique fou qui tente de réanimer les morts en rapiéçant des morceaux de cadavres… comme dans le roman de Mary Shelley (Anna Maxwell Martin). Une série créée par Barry Langford, qui devrait séduire les amateurs d’horreur gothique, où l’on retrouve Vanessa Kirby, l’interprète de la princesse Margaret dans The Crown.



The Frankenstein Chronicles

Netflix, dès mardi