Notre choix cette fin de semaine

Marathon olympique

C’est parti pour une quinzaine de jours de compétitions, d’analyses, de reportages sur les athlètes, le pays d’accueil, alouette ! Par ailleurs, un grand passionné des Jeux olympiques, Paul Houde, fait preuve d’ubiquité télévisuelle pour parler de ce sujet inépuisable…

Pyeongchang 2018, cérémonie d’ouverture, Radio-Canada, vendredi, 5 h 30 et 18 h 30, couverture des compétitions dès 21 h, Infos, sexe et mensonges et Deux hommes en or, Artv et Télé-Québec, vendredi, 21 h.

Marathon de chansons

C’est reparti pour une 6e saison de la version québécoise de cette compétition de chant à l’aveugle. Notons un renouvellement important des coachs avec l’arrivée de Lara Fabian, de Garou et d’Alex Nevsky, qui se joignent à l’indélogeable Éric Lapointe.

La voix, TVA, dimanche, 19 h