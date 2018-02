Repère de vedettes

On ne change pas un mélange réussi. C’est ce qu’ont compris les créateurs de cette websérie fort sympathique où des vedettes incarnent leur propre rôle (ou à peu près…) le temps d’un verre ou deux dans le bar d’Alex et sa collègue devenue amoureuse Myriam. Les passages de Marc Beaupré, Rémy Girard et Marc-André Coallier sont particulièrement savoureux…

Barman, saison 2, Tou.tv

La zone grise

Ce documentaire français aborde un sujet dans l’air du temps : les relations sexuelles qui n’ont pas été explicitement consenties, et leurs lendemains douloureux.

Sexe sans consentement, Télé-Québec, 20 h

Les dangers de la réussite

Ce reportage offre un panorama de phénomènes sociaux propres à la Corée du Sud ayant trait à l’obsession de ses habitants de réussir, malgré les conséquences souvent désastreuses.

Corée du Sud, la réussite à tout prix, TV5, 20 h 55