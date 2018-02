Science et sport

À la même heure, des chaînes radio-canadiennes proposent deux documentaires qui explorent la place de la science et de la technique dans les performances des athlètes d’élite. Le premier s’intéresse surtout à l’encadrement de l’entraînement des futurs champions, tandis que le second (qui sera diffusé à Explora, demain, à 20 h) se penche sur l’impact de l’évolution de l’équipement des athlètes sur leurs performances. On y met au défi cinq champions de concourir avec l’équipements d’une autre époque.

L’or bionique, Explora, 20 h et Champions de tous les temps, RDI, 20 h

Pauvreté de l’Âge doré

Entre la guerre de Sécession et le tournant du XXe siècle s’est développée aux États-Unis une certaine aristocratie capitaliste dont l’influence et le modèle économique ont fait école. Petite histoire de cette élite qui a laissé ses marques.

American Experience : The Guilded Age, PBS, 21 h