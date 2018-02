«Corée du Sud, la réussite à tout prix»: les dangers de la réussite

L’imminence de Jeux olympiques est toujours une bonne occasion pour les médias de radiographier la société qui les accueillera. Cette année ne fait pas exception avec les Jeux d’hiver en Corée du Sud, surtout que ce petit pays, qui est devenu une puissance économique incontournable en quelques décennies, s’avère plutôt intéressant en matière de phénomènes sociaux particuliers, parfois plutôt inquiétants…

Ce documentaire produit pour la chaîne française M6 explore quelques-unes de ces particularités sociales de la Corée du Sud contemporaine, toutes liées à l’obsession pour la réussite qui semble animer les habitants de ce pays.

On met ainsi en lumière des phénomènes tels que la frénésie autour des compétitions des jeux vidéo, le clonage d’animaux de compagnie (légal et légitime dans ce pays), le total dévouement des travailleurs pour leur employeur, les très, très longues journées des écoliers et étudiants, de qui on exige l’excellence, l’engouement pour la chirurgie esthétique, vue comme une panacée aux problèmes d’employabilité… Tous ces sujets sont abordés à travers l’exemple d’un individu et de ses proches, que l’on suit dans une journée « typique ».

Non dénué d’intérêt, l’ensemble aurait tout de même mérité d’être un peu resserré pour mieux creuser quelques sujets précis. On aborde par la bande les conséquences et les dangers de cette volonté de réussir : l’abandon des personnes âgées ou des moins performants, réduits à la pauvreté extrême et à la honte, l’épidémie de suicides, la faible productivité et l’épuisement des travailleurs. La matière ne manque pas pour d’autres documentaires plus élaborés. On reste donc au stade du panorama intéressant, et alarmant.