Mixité et ouverture pour la 21e saison de Danse Danse

La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo ouvrira la saison de Danse Danse avec fracas en proposant une relecture du classique Giselle. Parmi les beaux morceaux de cette 21e saison dévoilée mardi, on retient Ghost, nouvel opus de Tentacle Tribe, de même que la nouvelle création de Victor Quijada, qui, avec Vraiment doucement, offre un grand plateau à son groupe RUBBERBANDance. Octobre verra se sceller la complicité artistique de Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin avec le duo L’un l’autre. Janvier sera réchauffé par les 21 danseurs du brésilien Grupo Corpo avec Bach et Gira. On se réjouit aussi du retour de poids lourds comme Anne Teresa de Keersmaeker (aux côtés de Salva Sanchis pour une nouvelle version d’A Love Supreme), Akram Khan (avec cinq musiciens pour XENOS) ou Alonzo King (porté par la voix de Lisa dans The Propelled Heart).