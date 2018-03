Arabie saoudite: interdiction de «se trémousser» en concert

« Interdit de danser ou de se trémousser » : cette consigne figure sur les billets d’entrée d’un prochain concert d’une pop star égyptienne en Arabie saoudite et a suscité la moquerie de nombreux internautes. Ce concert sera donné le 30 mars par le chanteur égyptien Thamer Hosny à Jeddah, la grande ville de l’Ouest saoudien située sur la mer Rouge. « Ne pas danser et ne pas se trémousser en concert, c’est comme mettre de la glace au soleil et lui demander de ne pas fondre », a écrit un utilisateur de Twitter. L’Arabie saoudite, qui s’ouvre de plus en plus sous l’impulsion du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, a accueilli ces derniers mois une série de concerts d’artistes tels que la Libanaise Hiba Tawaji et le compositeur grec Yanni.