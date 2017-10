Six grands projets annoncés chez Danse Danse

On connaissait, par le site du Conseil des arts du Canada (CAC), les artistes bénéficiaires d’une subvention du programme Nouveau chapitre. Voilà, à l’invitation du diffuseur Danse Danse, qu’on en sait plus sur six projets, qui permettront dans les mois prochains quelques ampleurs à la danse, souvent faute de financement confinée aux petites formes.

Nouveau chapitre (NC) est un programme ponctuel de 35 millions de dollars, créé à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, pour permettre aux artistes de toutes disciplines de « rêver en grand ». Si on a déjà commencé à en goûter des fruits, dont À te regarder ils s’habitueront (théâtre de Quat’Sous) et le tout prochain Le Wild West Show de Gabriel Dumont, les grandes lignes des projets montréalais de danse étaient dévoilées mardi.

Danse Danse et Virginie Brunelle. La chorégraphe est invitée à créer une pièce de 20 minutes pour huit danseurs du Theaterhaus Stuttgart/Gauthier Dance, part d’un spectacle qui se poursuivra en tournée internationale. La création pourra être suivie par le truchement d’une nouvelle plateforme Web pour Danse Danse, Créateurenmouvement.ca, qui perdurera dans le futur. Apport de NC : 160 000 $.

CCOV et Dana Gingras. L’artiste en résidence du Centre de création O Vertigo s’attaque à Création/Destruction, une pièce multimédia pour 12 danseurs et des musiciens live. Apport de NC : 120 000 $.

Montréal Danse et Caroline Laurin-Beaucage. Deux oeuvres : Ground, chorégraphie « traditionnelle » pour cinq danseurs sur la gravité et le rebond, et Rebo(u)nd, pièce soeur filmée, destinée à être projetée en extérieur sur des murs urbains. Apport de NC : 182 000 $.

Mélanie Demers. La chorégraphe propose un duo qui sera ensuite muté et remixé par trois autres chorégraphes féminines de trois autres continents. À la fin du périple, le résultat marathon sera présenté à Montréal. Apport de NC : 150 000 $.

Rhodnie Désir. La chorégraphe explore, par webdocumentaire et plus tard par un spectacle, comment les cultures et rythmes africains ont été essaimés dans les Amériques, en allant sur place — la Martinique, le Brésil, Haïti et le Canada ont déjà été visités. Apport de NC : 120 000 $.

Van Grimde Corps Secrets. Une oeuvre en trois volets — websérie, installation numérique interactive et pièce scénique — d’Isabelle van Grimde sur la mutation des corps et les identités. Apport de NC : 315 000 $.