Portes ouvertes à la Maison pour la danse de Québec

Les portes du 336, rue du Roi à Québec seront grandes ouvertes du 5 au 9 septembre pour l’inauguration de la Maison pour la danse, cet édifice entièrement rénové qui compte désormais six studios pensés pour la danse professionnelle, sur trois étages.

Afin que tous puissent s’approprier le lieu, la Maison propose Osez !, une série de 6 spectacles signés par Daniel Bélanger, Geneviève Duong, Harold Rhéaume, Mikaël Xystra Montminy et, conjointement, Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr et Arielle Warnke St-Pierre ; autant de propositions qui se mélangeront en fin de parcours pour former un cadavre exquis pour pieds et corps.

Des films de danse en continu, une exposition de dessins de Francis Desharnais, une grande fête, mais également, pour ceux qui aimeraient en tâter, des classes découvertes de flamenco, gumboots, danse orientale, tango et technique de mise en forme Essentrics.