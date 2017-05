«Bailarinas»: qui dit jeu d’enfant dit éparpillement

De digression en digression. Ainsi s’enchaînent les différentes parties de Bailarinas, collage de trois pièces né de la rencontre entre la Catalane Sònia Gómez et Marc Béland, ancienne figure de La La La Human Steps. Deux courtes pièces sont dérivées d’un premier solo ingénieux. L’absurde assumé des pièces amuse, mais elles sont agencées de telle sorte qu’il est difficile de trouver un fil permettant de rassembler les morceaux du puzzle en un ensemble cohérent. De belles idées surgissent çà et là, mais elles sont noyées dans un trop-plein de comédie.

En introduction, Gómez livre sa pièce originale offerte à Marc Béland pour être réinterprétée. Sur le plancher de bois franc, avec pour seuls accessoires un casque relié à un ordinateur portable et un minuscule banc en bois, la danseuse fait son entrée vêtue d’une robe-survêtement et abandonne ses chaussures à talons au beau milieu de la scène. Elle nous livre d’emblée le mode d’emploi du solo, construit à partir de huit consignes ludiques (« Marcher comme un pingouin », « Bouger de façon intéressante », « Voler », etc.). Elle se lance dans une traversée des huit consignes, glissant avec humour dans l’absurde. De fil en aiguille s’ajoutent des couches de mouvements plus complexes à la partition initiale très simple. Grâce aux mots énoncés en espagnol (surtitrés en français sur le mur), une pluralité d’images est évoquée. Du silence surgit soudain une musique électronique dynamisant les mouvements. D’abord pingouin chancelant, elle devient un oiseau échassier, puis une ballerine maladroite exécutant une danse périlleuse sur un bout de banc tenant en équilibre à la verticale. En robe de tulle, dans une sorte de Lac des cygnes où le cygne serait remplacé par un flamant rose, elle tournoie sur elle-même. Les mains désarticulées et les bras tendus imitent des battements d’ailes. Se dégageant de l’imposante robe, la performeuse finit en justaucorps rose, gymnaste affublée de deux mètres à mesurer en guise de rubans qu’elle secoue à travers l’espace. Drôle et engageant, ce premier solo pose la barre haute avec ses ruptures de ton maîtrisées et la polyvalence de Sònia Gómez déclinant la danse sur différents registres. La chorégraphe brille de sa présence, s’éclipsant de la scène après un flamenco nerveux et électrisant.

Sauvé par la complicité

Pour s’approprier l’oeuvre, Marc Béland choisit de tirer la consigne « Bouger de manière intéressante ». En tenue de sport, le danseur s’engage dans une course où son bassin s’affaisse alors qu’il singe l’épuisement et l’essoufflement. De cette figure de joggeur raté, on voit naître un personnage hybride, étrange vieillard plein de rhumatismes et souple à la fois. Trébuchant et percutant les murs, son improvisation repose sur une intéressante danse de l’échec.

En combinaison rose, Gómez emboîte littéralement son corps à celui de Béland. En tandem siamois et monstre à deux têtes, les danseurs jouent sur les dynamiques de rebondissement : tête contre ventre, tête contre fesses, pieds sur les oreilles. Certains mouvements suggestifs se tordent pour devenir grotesques. Puis en tractions, en glissades et roulades, le duo invente des manières ludiques d’interagir. Plein de complicité, ce final est très enjoué et énergique, suivant une neuvième consigne : « Comment s’amuser avec son corps ». Même s’il en ressort de bonnes idées — la comparaison des douleurs de danseurs d’âge, de technique, de corps si différents, ainsi que la superposition des mouvements —, l’ensemble finit néanmoins par trop se reposer sur la farce pour susciter l’engagement du spectateur. On parvient difficilement à lire et tirer quelque chose de clair au-delà de l’absurde, tandis qu’on saute d’une idée à l’autre, la pièce finit par laisser l’impression d’avoir ni queue ni tête. C’est surtout la complicité palpable qui fait effet et laisse sa marque une fois que les lumières s’éteignent.