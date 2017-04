«Cocons somatiques»: au stade de la chrysalide

On regrettera que l’interaction des danseurs avec les enveloppes de papier et leur travail de la respiration et du souffle ne fasse pas l’objet d’une exploration plus en longueur.

Mariage heureux entre l’art visuel et la danse, Cocons somatiques fait cohabiter avec harmonie et curiosité des corps de chair et de papier. Manon de Pauw et Pierre-Marc Ouellette inventent un espace habité d’une étrange magie, où l’inanimé prend vie et où s’expérimentent des formes de synesthésie. Dans une scénographie où la lumière, les projections et le son interagissent avec simplicité, les danseurs apprivoisent avec tact la matière. La pièce recèle de merveilleuses petites trouvailles, mais laisse néanmoins derrière elle un goût d’inachevé.

Aux quatre coins de la scène reposent des igloos en papier froissé. Étendu sur le sol, la tête prise dans un cocon, Pierre-Marc Ouellette se dégage de sa chrysalide. Face contre terre, une hanche se hisse, une jambe glisse et le tronc se propulse vers l’arrière. Comme une chenille, Gabrielle Desgagnès entre en synchronie avec lui avant de s’introduire dans une enveloppe de papier. Cocons sur la tête, Ouellette se déplace à tâtons dans l’espace pour se poser sur l’avant-scène. Son chant résonne à l’intérieur de la bulle aux couleurs changeantes suivant les modulations de sa voix. Ce jeu avec le papier et la lumière culmine en quelques moments de grâce, comme lorsque sur la surface d’un des cocons illuminés de l’intérieur surgit tantôt une main, tantôt un pied, raclant les parois de la matrice comme un foetus dans le ventre maternel.

Sur des chutes de papier qui tapissent le fond de la scène, Manon de Pauw manipule des projections en direct. L’ombre des danseurs s’inscrit dans un paysage encore vierge. Des mains spectrales apparaissent sur l’écran. Avec les jointures de ses doigts, l’artiste visuelle donne naissance à un organisme vivant en pleine évolution. Elle joue avec les textures et les formes de rubans de papier déroulés et découpés à même la scène.

Avancer dans la matrice à tâtons

Dans le programme, les artistes indiquent avoir voulu « [faire] émerger une tension dynamique entre les corps, la matière et la lumière ». Sautant parfois du coq à l’âne, les transitions entre les différentes parties restent cependant abruptes. Les dépenses énergétiques soudaines des danseurs jurent avec les moments posés et méditatifs qui suivent. Dans certaines parties, l’absence de liens clairs entre les projections et la chorégraphie soustrait à la pièce de sa magie initiale. Ce n’est qu’à la fin qu’on retrouve une véritable cohérence entre les corps et les projections, quand des tâches d’aquarelle déposées délicatement sur la toile de fond viennent en même temps teinter les cocons et la peau des danseurs se fondant dans le paysage.

On regrettera que l’interaction des danseurs avec les enveloppes de papier et leur travail de la respiration et du souffle ne fasse pas l’objet d’une exploration plus en longueur. Il en va de même pour les duos où les corps de chair et de papier entrent en friction, qui méritaient d’être amenés encore plus loin.

Soulignons la présence de l’artiste mohawk Skawennati en lever de rideau avec sa lecture d’une lettre adressée à Michèle Audette, commissaire engagée pour l’enquête portant sur la disparation et le meurtre des femmes autochtones. Un texte exprimant l’urgence et l’espoir d’une réconciliation qui retrace la généalogie de la violence judiciaire exercée sur les femmes des communautés autochtones.