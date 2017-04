Un hypnotique cadavre exquis

Qui aurait cru qu’il serait possible de construire une chorégraphie exclusivement à partir des gestes les plus prosaïques ? Et que celle-ci parvienne à captiver notre attention durant une heure ? Dans Out of Season, les danseurs Ame Henderson et Matija Ferlin nous entraînent dans une zone inédite, où de l’apparente banalité surgit une incongrue beauté.

Proches de l’action, les spectateurs prennent place sur des coussins répandus sur deux côtés de l’espace scénique. La musicienne Victoria Cheong et le concepteur Paul Chambers sont installés sur deux tables devant de longs rideaux noirs, aux commandes de leurs consoles. En tenue sportive et décontractée, les yeux cernés de noir, Henderson et Ferlin font leur entrée. In medias rès, ils sont engagés dans une conversation téléphonique muette alors que le bruit ambiant d’une rue perce le silence. Les notes d’une flûte retentissent, lointaines, comme dans un couloir de métro.

Alors le mouvement amorce sa première mutation. En perpétuelle métamorphose, les gestes s’enchaînent en une longue phrase continue d’actions mimées dans l’espace vide. Ainsi, la flûte entre les mains des deux joueurs devient un fusil. Le fusil devient un cerf-volant. Le cerf-volant, une longue-vue. Et ainsi de suite, les invisibles objets et les actions permutent.

Au fil de la performance, les danseurs ne s’autorisent aucune répétition. On pourrait prendre le tout pour une improvisation si la synchronie n’était pas là pour nous rappeler qu’il s’agit bien d’une partition connue sur le bout des doigts par Ferlin et Henderson. Côte à côte, puis dans des sens opposés, souvent en déplacement dans l’espace, c’est à peine si leurs regards se croisent. De leur interaction pourtant ressort une grande impression d’écoute. L’espace s’ouvrant et se refermant entre eux semble élastique.

La trame électro-acoustique se compose d’une superposition de différentes couches de sons ambiants et de rythmes synthpop. Ce paysage sonore performé en direct par Victoria Cheong apporte d’intéressants changements d’énergie, de texture et de dynamique à la chorégraphie. La musique joue ici un grand rôle dans l’engagement du spectateur et semble même servir de point de repère aux danseurs lancés dans ce cadavre exquis qui relève de la prouesse mnémotechnique.

Si ce n’est pour les cinq dernières minutes, où le duo immobile et prosterné au sol étire inutilement le temps sur des vibrations électro-pop, Henderson et Ferlin proposent une pièce captivante, faisant jaillir des gestes les plus prosaïques de précieux moments de poésie.