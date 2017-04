Danser et chorégraphier sur un même pied

Dans leur premier duo, la Torontoise Ame Henderson et le Croate Matija Ferlin exploraient en mouvement l’idée d’un perpétuel recommencement. Depuis The Most Together We’ve Ever Been (2009), voilà que huit ans ont passé. Se retrouvant sur scène pour renouveler l’expérience, les deux artistes audacieux ont conçu Out of Season comme le deuxième volet d’une trilogie. Dans cette suite logique, les chorégraphes conceptuels se penchent de manière ludique sur l’idée de continuité tout en explorant les rouages de la cocréation.

« Pour notre première collaboration, nous n’étions délibérément partis que d’une simple question : que se passe-t-il si on essaie de véritablement créer une pièce ensemble ? Cela impliquait de mettre de côté nos propres préoccupations et démarches habituelles afin d’imaginer un nouvel espace, une sorte d’entre nous, mais aussi une autre façon de travailler. Cette expérience a été une vraie révélation pour chacun », affirme Ame Henderson.

Pour approcher cette nouvelle création, le duo est parti du même principe : « Nous n’avions aucune idée préconçue de la manière dont nous allions travailler ensemble. Mais nous devions dépasser notre première pièce, oublier ce que nous avions fait à l’époque pour repartir sur des bases fraîches. »

Il s’agit de faire une même série d’actions, mais sans pour autant être à la recherche de parfaits unissons. C’est pour nous une manière de voir comment le temps opère individuellement et collectivement. Ame Henderson

Puiser dans le quotidien

Depuis leur rencontre en 2002 pendant leurs études à Amsterdam, Ame Henderson et Matija Ferlin ont souvent collaboré, notamment sur la pièce de groupe Relay (2011), où ils cherchaient de nouvelles possibilités d’être ensemble à travers de grands mouvements d’unisson, sans faire de croix sur leur individualité. Une approche paradoxale et absurde parfaitement assumée, faisant naître des mouvements en décalage et une légèreté poétique.

En duo, les deux artistes reprennent leur travail sur la synchronicité, en puisant cette fois les mouvements dans les « chorégraphies du quotidien » : « Il s’agit de faire une même série d’actions, mais sans pour autant être à la recherche de parfaits unissons. C’est pour nous une manière de voir comment le temps opère individuellement et collectivement. »

En s’attachant à une chaîne de mouvements issue de la vie quotidienne, la pièce repose en partie sur la reconnaissance de gestes ordinaires par les spectateurs : « Ce sont des gestes d’abord très simples à reconnaître. À travers la répétition, l’accumulation et la surabondance, ces actions ordinaires peu à peu se brouillent. On passe d’une certaine lisibilité à une forme d’illisibilité. On cherche ainsi à faire surgir de ces gestes basiques un autre potentiel de sens, une nouvelle poétique. »

Comme le fait d’entrer et de sortir par une porte, mouvement somme toute banal, mais dont ils tiraient toute une symbolique dans leur première création : « Dans The Most Together We’ve Ever Been, on se confrontait à ce que signifie arriver en scène face au public. Cette fois, c’est plutôt l’idée de continuité que nous avons voulu évoquer. Ce fait de persister et de continuer à offrir quelque chose de soi sur scène pour survivre. »

Ame Henderson établit une corrélation entre le thème de la persévérance et son propre parcours artistique, très similaires à celui de Matija Ferlin. Leurs questionnements personnels ont nourri continuellement leur recherche dans Out of Season : « En travaillant sur cette pièce, nous avons beaucoup réfléchi au fait d’être des d’artistes dans la quarantaine, d’être rendus à mi-chemin de nos carrières et de voir ce qui nous pousse à continuer et de toujours croire en ce qu’on fait. » Dans ce cadre, la collaboration s’avère un terreau fertile pour défricher de nouvelles idées, amener leur esthétique autre part et réinventer des manières de travailler le mouvement.

Défaire les hiérarchies

Grâce à ces deux créations, Henderson et Ferlin ont pu développer une façon très simple de cocréer, en se détachant de toute forme de hiérarchie. Leur méthode implique un partage radical de leur matériau. Composant en relais, chacun s’échange les rôles de chorégraphe et de danseur de manière régulière et avec fluidité : « On tisse ainsi ensemble des phrases et des épisodes. Ce qui en résulte est un grand abandon de nos positions, un aller-retour entre les seuils de l’acte de chorégraphier et l’acte de danser. Pour moi, ce qui est intéressant dans cette pièce est de se défaire de la hiérarchie conceptuelle qui existe entre le fait de danser et de chorégraphier. Je ne parle pas nécessairement de la hiérarchie entre les rôles du chorégraphe et de l’interprète, mais plutôt de ces deux actes en soi et comment ils se manifestent dans la création. Il nous fallait imaginer une façon de bouger entre ces deux modes, en ayant confiance en nos capacités de pouvoir incarner ces deux rôles très distincts dans un même processus. »

Alors qu’elle vient de signer une nouvelle pièce de groupe pour le Toronto Dance Theatre s’inscrivant dans la même mouvance que Voyager, pièce présentée au FTA en 2015, Ame Henderson voit la perspective de performer sur scène comme essentielle pour être capable de continuer à s’interroger sur le mouvement et faire avancer sa pratique et son esthétique chorégraphique orientée vers l’innovation des formes, mais aussi la recherche de sensations.