Rituel pour fille contemporaine

C’est à un rituel d’épuisement que nous convie Daina Ashbee dans sa courte (45 minutes) installation performative When the Ice Melts, Will We Drink the Water ? Sur un large socle blanc, la jeune chorégraphe pose un épuisement de son interprète, qui oscille entre la transe scandée simple mais spectaculaire et l’adagio minimaliste tout tremblé ensuite de fatigue. Doublé d’un épuisement de la gestuelle, simplissime, par sa répétition presque sans variations ; et celui, conséquent et ici conscient, d’un jeu de fatigue de l’attention du spectateur, de son désir.

Esther Gaudette est déjà au centre de son autel, couchée sur le dos, plus dévoilée encore que nue par son short couleur chair, sa camisole transparente et ses souliers qui évoquent, sans même que les talons n’aient à claquer, Dorothy et Le magicien d’Oz. Jambes pliées, elle hisse brusquement son bassin, se retrouvant en une posture de pont très cambrée, avant de le laisser chuter fortement au sol. Et encore, et encore, et encore. Le claquement de la peau, son écho dans le vide/plein du thorax, l’air et la voix expulsés par le geste sont percussions. On pense à une poupée à la mécanique déraillant d’inquiétante façon, ou à un étrange défi, presque d’automutilation. Et l’impulsion se donne de plus en plus violemment, le visage rougissant sous l’effort, le son et l’intensité augmentant de concert.

Le silence suit, sinon le souffle de cheval et d’exténuation. Dans ce ralentissement, on remarquera peut-être, à la naissance de la fesse, la base de l’ischio-jambier qui tremble, à peine mais ô combien clairement. Une lente phrase de gestuelle, qui tracera un cercle complet au sol, en émane et se répète : la moitié du corps, aux membres encore vibrants, s’ouvre quand l’autre est neutre. Ici les jambes, exposant l’ourlet de la culotte et le fragile entrejambe. Là les bras, ou le coeur dans une rare variation. Esther Gaudette est tout à fait juste dans cette exposition, et se tient heureusement loin de toute séduction. Car Ashbee pose le spectateur — la mise en public bifrontale et l’éclairage l’imposent — comme absolument voyeur.

La musique en live de Jean-François Blouin émergera, baume sur la lenteur et la patience qu’elle exige. Et la transe sera relancée, dans le noir cette fois, comme un chant de gorge qui se ferait par le corps entier se cognant au sol, jusqu’à une sauvagerie sonore d’invisibles peau, membres, souliers claquant, de cris, presque d’exorcisme ou d’accouchement. Ces bulles d’emportement restent cadrées, encadrées par la noirceur ou la répétition.

Il y a deux belles forces dans cette oeuvre signée si jeune (dans la mi-vingtaine). Un très bon dosage — dans l’étirement du temps et ses ruptures, dans la direction de danseuse, dans l’interprétation toute liée à la vraie respiration (et ce ne pas si courant) d’Esther Gaudette. Et une habile façon de préserver le mystère et de créer une impression d’intimité préservée, même sous le microscope des regards des spectateurs. Coup de chapeau pour cela aussi à Gaudette.

Mais demandons-nous s’il faut critiquer When the ice… comme si on avait découvert la pièce l’an dernier à l’OFFTA, ou comme l’oeuvre d’une chorégraphe dont la carrière est en train de prendre son envol. L’ouvrage est présenté par l’Agora de la danse ; il a remporté le Prix du CALQ de la meilleure oeuvre chorégraphique 2015-2016. Soyons donc exigeants.

Quelle femme, quelle fille même plutôt, met en scène Daina Ashbee ? Une qui répond à trop de stéréotypes féminins — victime, offerte, élue, jolie, jeune, dévoilée, autodestructrice, sacrifiée, sacrificielle ; Pythie, sainte, sorcière — pour ne pas faire tache dans un portrait où l’équilibre est somme toute très maîtrisé. La chorégraphe indique dans le programme de soirée vouloir « mieux comprendre la sexualité et l’image du corps de la femme contemporaine ». Ashbee reconvoque plutôt beaucoup d’idées reçues. Sa proposition y gagne en efficacité et en impact spontané. Mais comme critique, autant que comme femme, je me plais à espérer davantage de nouveaux modèles que des airs connus.