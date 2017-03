La chorégraphe américaine Trisha Brown n’est plus

New York — La chorégraphe américaine Trisha Brown, grande figure de la danse contemporaine, est décédée samedi au Texas à l’âge de 80 ans, a annoncé lundi la compagnie qui porte son nom.

« C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que l’artiste Trisha Brown, née en 1936, est décédée le 18 mars à San Antonio, au Texas, au terme d’une longue maladie », a écrit dans un communiqué la compagnie Trisha Brown.

Sa compagnie salue « une des chorégraphes les plus acclamées et influentes de son époque », dont le travail « avant-gardiste a changé pour toujours le paysage artistique ».

Née à Aberdeen, dans l’État de Washington, elle est diplômée de la faculté de danse du Mills College en 1958 et arrive à New York en 1961.

Élève de Anna Halprin, elle participe aux ateliers de chorégraphie de Robert Dunn, dans un esprit de « créativité interdisciplinaire », marque de la ville de New York dans les années 1960.

Elle fonde en 1970 sa propre compagnie à partir de laquelle elle va pendant quarante ans explorer toutes les voies de la danse contemporaine, marquée par l’improvisation et les expérimentations.

Elle introduit notamment la danse dans les musées. Elle a aussi peint et dessiné, et a été exposée à de nombreuses reprises.

Trisha Brown a créé plus de 100 chorégraphies et six opéras avant de quitter la scène en tant que danseuse en 2008.

Sa mort suit de quelques mois celle de son mari, l’artiste vidéaste Burt Barr, décédé le 7 novembre.

Elle laisse un fils et quatre petits-enfants.