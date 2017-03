La métaphysique des tubes

À 60 ans, Lina Cruz se rit du temps qui défile. La chorégraphe aux univers débridés ne déroge pas à sa réputation et fait un retour remarquable à l’Agora de la danse avec deux courtes propositions ludiques et enjouées. La soirée en deux temps nous permet d’infiltrer des espaces fantaisistes empreints de poésie. Abordant les cycles de la vie et du temps, Ylem et Tic-Tac Party proposent des terrains de jeu habités par d’étonnantes créatures. L’une des pièces finira cependant par éclipser l’autre ce mercredi soir.

D’une grande simplicité, le trio torontois Throwdown Collective ouvre la soirée avec Ylem, terme faisant référence à la matière première. Sur une scène blanche dénuée de tout artifice, trois oeufs sont placés en ligne. Les danseurs vêtus de noir font leur entrée au son du ruissellement de l’eau et se posent face au public. Chacun attrape son oeuf à l’aide de ses doigts de pieds, projette les fragiles ovoïdes dans les airs et les rattrape avec une aisance spectaculaire.

Un jeu de dextérité se déploie sur une demi-heure alors que les danseurs exécutent une chorégraphie aux allures d’arts martiaux : coups de pied, bras tranchants, maintien de leurs gardes. Tout en dansant, ils défient la gravité pour éviter que se fracassent les oeufs qu’ils sèment petit à petit sur leur terrain de jeu. Appuyé par la musique bruitiste de Philippe Noireault, un certain suspense tient le spectateur en haleine. La trame sonore est ponctuée par les soupirs, déglutitions et vocalises amplifiées des danseurs.

Pleine de prouesses, la pièce fait la part belle aux formes inouïes. La chorégraphie tire ses forces des duos et trios où les mouvements s’imbriquent, et lorsque la gestuelle se fait plus nerveuse, presque épileptique. Elle se repose néanmoins peut-être trop sur l’absurde, les danseurs s’exprimant dans des charabias et mimiques comiques. (On pense par moments au personnage de La Linea). Les oeufs insérés dans les bouches, les oreilles, puis posés sur les yeux ne manquent pas de déclencher les rires.

La pièce se finit en apothéose, les danseurs faisant rouler les oeufs et rebondir des balles de ping-pong sur la scène. Les objets ovoïdes se confondent, envahissent l’espace et s’éparpillent, avant de réapparaître là où on ne les attend pas. Ylem ne manque ni d’originalité ni de souffle, mais le sens peine pourtant à éclore de cette oeuvre très formaliste.

Dans la forêt des métronomes

La pièce Tic-Tac Party vaut à elle seule le détour au Wilder. En solo, Geneviève Robitaille habite une installation de barres et tubes métalliques suspendus, figurant une sorte de forêt de pendules. Créature étrange, mi-vieillarde mi-nouveau-née, la danseuse fait son entrée dos courbé, à angle droit, déambulant en s’appuyant sur une canne métallique.

La tête rasée, portant une couche de bébé, traînant avec elle une paire de bottes noires, elle accapare son terrain de jeu avec aisance. Ses mouvements jouent sur la matérialité du métal en rapport au corps. Parfois sensuelle, parfois comique, la gestuelle est percutante alors que la danseuse se lance dans des va-et-vient énergiques, évitant les pendules qui se balancent.

Les références aux mesures du temps sont omniprésentes, que ce soit à travers le son d’un métronome ou par le mouvement de balancier des tubes que la performeuse manipule. Des notes de piano percutantes apportent une sonorité décalée de film noir à la proposition. L’installation se transforme en instrument à vent alors que l’interprète souffle dans les tubes, tape furieusement sur les barres de fer, tout en chantonnant des airs mélodiques. Elle contribue ainsi totalement à la trame sonore tantôt légère, tantôt angoissante.

La présence de Geneviève Robitaille est saisissante dans cette performance où le mouvement, la voix, la théâtralité et le visuel viennent se compléter de manière très organique pour nous transporter dans cette forêt de pendules onirique.