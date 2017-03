Avec «Prendre place», le MAI ouvre une vitrine internationale sur l’art performance

Parce qu’il déborde des cadres, l’art performance se laisse difficilement circonscrire et institutionnaliser. Lieu ouvert à l’altérité et à l’indiscipline, le MAI (Montréal, arts interculturels) accueillera pendant une semaine des représentants de cette discipline alternative venus des quatre coins du monde.

Chun Hua Catherine Dong n’a peur de rien. À Dublin, sous l’apparence d’une femme enceinte, elle s’est enfermée dans une cage à chien pour militer pour le droit à l’avortement, et dans des galeries, n’a pas hésité à subvertir les figures de la Révolution chinoise. Souvent revendicatif et personnel, le travail de l’artiste chinoise installée à Montréal soulève souvent des enjeux liés au genre, à l’immigration et à la racisation. Ses performances font aujourd’hui le tour du monde. Avec The Sign, elle ouvrira les activités de l’événement Prendre place.

« Tout comme un sculpteur utilise l’argile, ou un peintre utilise une toile, le corps dans mes oeuvres est un matériau, explique la performeuse dans un échange de courriels. J’ai recours à des gestes pour exprimer des pensées et des ressentis, pour communiquer avec le public et ouvrir des champs d’expression possibles. » Dans The Sign, elle poursuit son travail sur l’instrumentalisation de la honte sur le corps des femmes. « La honte est partout. Il suffit d’observer comment l’industrie de la publicité l’encourage. Les publicitaires ne disent pas d’office que les femmes devraient avoir honte de leur corps, mais utilisent stratégiquement des images de beautés féminines idéales pour faire passer le message qu’elles ne sont jamais assez bien […] »

L’expérience de la honte

Évoquant le poids du regard et des attentes projeté sur les femmes, elle en dénonce les effets sur l’estime de soi. « La honte se situe au point de rencontre entre le soi vulnérable et un observateur externe, entre ce qui est couvert et découvert, montré et dissimulé », poursuit-elle. Elle se sert de ces dynamiques visuelles dans sa performance, faisant intervenir dans l’espace un groupe de 16 artistes féminines placées en ligne : « J’ai découvert le pouvoir que peuvent avoir les femmes lorsqu’elles se tiennent debout ensemble. Même si elles restent silencieuses et immobiles, elles sont d’autant plus puissantes et défiantes, comme un mur indestructible. » Par une série de mouvements symboliques et en utilisant des masques, elle entend briser la connexion entre le fait de voir et d’être vue, et ainsi déconstruire l’expérience de la honte.

Rituel et endurance

« On a trop rarement l’occasion de voir des artistes de la performance au Québec », affirme Michael Toppings, directeur artistique du MAI. Pensé à l’origine pour commémorer les 50 ans de l’Expo 67, Prendre place entend par la même occasion pallier ce manque de visibilité : « L’idée était d’inviter des performeurs qui représentaient des pays différents pour donner une vue d’ensemble sur ce qui se fait en art performance. »L’équité et l’inclusion sont les deux impératifs rassemblant les oeuvres de cette première édition du minifestival.

À l’instar de Catherine Dong, « ce sont des créateurs engagés socialement, mais leur travail est surtout symbolique. Le politique n’est donc pas un élément qui frappera le spectateur sur la tête, assure-t-il. On a choisi des artistes qui travaillaient dans des formes fort différentes, dont l’endurance sur la longue durée. » C’est le cas de Julie Vulcan, qui propose une expérience basée sur le rituel mortuaire du lavage des corps. « Dans les temps où on vit, il me semblait important de présenter cette artiste qui amène une réflexion sur la mort », reprend Michael Toppings, faisant référence aux nombreux anonymes qui disparaissent jour après jour sans laisser de traces. L’artiste australienne invite une poignée de volontaires à abandonner leur corps nu entre ses mains, appliquant sur leur peau de l’huile, qu’elle éponge avec des linceuls, suspendus ensuite dans l’espace.

Traitant de la mort sur un autre registre, le performeur britannique Martin O’Brien, atteint de fibrose kystique, poussera son corps aux limites à travers ce qu’on appelle une « durational performance », infligeant à son corps des douleurs pour nourrir une réflexion sur la peur de la maladie et l’ostracisation des malades.

Avec Prendre place, le MAI donne ainsi une vitrine à des créateurs aux démarches artistiques débridées, généralement peu représentées et marginalisées dans les institutions et l’espace public.