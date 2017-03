Tangente: un faux pas d’image?

Le diffuseur en danse contemporaine Tangente a marqué son emménagement à l’Espace Danse Wilder en optant, dans la foulée, pour une « nouvelle identité de marque ». Une série d’images illustre donc toute la saison artistique. S’y retrouve neuf fois la même jeune femme — blanche, mince, anonyme, dévoilée, sans visage — en déséquilibre, dans le désert. Une iconographie que plusieurs artistes ont jugée javellisée, déconnectée de l’éthique et des valeurs qu’eux-mêmes cherchent, par leurs oeuvres, à incarner.

L’affichette du spectacle Re-conter l’Afrique, qui réunissait la semaine dernière les chorégraphies de Ghislaine Doté, ‘Funmi Adewole et Alesandra Seutin, est le symptôme le plus cruel du malaise. Cette soirée inspirée de la diaspora africaine, et consacrée aux pièces et visions de chorégraphes noires, est illustrée par le dos blanc d’Isabelle Arcand dans le désert de Californie. Faux pas diplomatique, politique, et même logique.

Tangente se définit toujours comme le laboratoire de l’avant-garde qui veut promouvoir « l’innovation, la transgression et les rencontres », comme on le lit sur le site Internet, ainsi qu’une vision artistique « ouverte sur toutes les formes culturelles de danse, [d]es esthétiques, [d]es corps et [d]es visions du monde. »

Photo: Tangente

Le porte-à-faux n’est pas sans rappeler la campagne 2013 où l’Opéra de Montréal avait remplacé ses chanteurs, sur ses affiches, par de jeunes, jolis et très minces mannequins. En danse, le choix d’un seul et même corps, qui de plus est esthétiquement convenu, pour représenter six soirées et quinze oeuvres, en a heurté certains. Parce qu’il exclut les artistes du choix de l’imagerie promouvant leur propre spectacle — auparavant, les artistes fournissaient, et donc contrôlaient, le matériel représentant leur pièce.

« C’est comme si un musée utilisait des reproductions d’oeuvres qui ne sont pas présentées en ses murs », comparait une artiste sur Facebook. Parce qu’il y a danger de mal représenter l’essence des propositions, comme pour Re-conter l’Afrique. Mais surtout parce que les images choisies semblent incohérentes avec plusieurs valeurs de Tangente et des artistes qui y dansent. Car c’est là qu’on a pu voir la série Corps Atypik, par exemple, et où on a mis en valeur, bien avant que ce soit politiquement à la mode, la diversité culturelle comme esthétique.

« La danse EST de l’image, indiquait ainsi une danseuse sur une discussion Facebook. Tangente, en en reprenant le contrôle, l’extrait de la vision de l’artiste, et c’est une part importante. Pourquoi vouloir uniformiser et aplatir des visions artistiques ? » Symboliquement, pouvait-on lire ailleurs, le choix d’un corps jeune-blanc-mince semble indiquer au public hors de la communauté de la danse que Tangente est un espace sans risques qui véhicule les hiérarchies (visuelles ou autres) traditionnelles, qui reconvoque les stéréotypes.

Danseuse sans nom

Si sur les affichettes de la saison, on retrouve le nom du photographe Raphaël Ouellet, le nom d’Arcand, danseuse et sujet, lui, est omis. « Ça, c’est vraiment une erreur humaine, explique Stéphane Labbé. Le nom d’Isabelle aurait dû y être. » Le directeur général de Tangente a rappelé dans l’élan que le diffuseur n’était pas « stationnaire », qu’il sait réagir vite, et que plusieurs des commentaires sur la nouvelle identité ont été « reçus et compris ».

Tangente, avec le studio D’ébène et de bois, voulait créer une signature visuelle, et une cohésion. Car la diversité des spectacles (certaines soirées accueillent deux ou trois propositions) complique la communication ; d’autant que ce sont en très grande majorité des créations et qu’il est difficile d’en parler, encore plus d’en figer une image, plusieurs mois en amont. La multiplicité des plateformes rend aussi le travail de collecte des images des chorégraphes fort ardu. « Notre directrice des communications passait de 12 à 15 heures par semaine à faire de la gestion de visuels entre les artistes et le graphiste », indique M. Labbé, qui continue de croire que ce temps pourrait être mieux investi autrement.

Tangente ne s’en cache pas : le désir était d’arriver avec une imagerie sexy, publicitaire même, afin d’attirer de nouveaux spectateurs en salle. Et certains commentaires de spectateurs sont « royalement positifs ».

« Durant ces quatre prochains mois, plus de 50 000 cartonnettes de spectacle vont être distribuées dans environ 1000 lieux de Montréal dans un objectif : qu’elles accrochent l’oeil, qu’on les collectionne parce qu’elles sont de petites oeuvres d’art, et qu’elles donnent à ceux qui les détiennent l’envie de visiter notre site Internet, qui y est inscrit, et d’y découvrir vos univers artistiques », a écrit M. Labbé à certains des artistes.

« On cherchait effectivement plus un à-plat, sur le corps ; sans l’identité d’une personne ; avec un vêtement qui fait partie du langage et de la forme. » L’idée du voyage (le désert) devait représenter la diversité, esthétique et culturelle. « Déjà, on a compris que, sur Facebook et les réseaux sociaux, les artistes doivent avoir une image qui leur ressemble complètement,précise le directeur en entrevue. On pense, pour la prochaine saison, à un déploiement en deux temps. Une signature, et quelque chose représentant chaque oeuvre. » Et à un arrimage, admet à demi-mot M. Labbé, plus cohérent entre le visuel et les thèmes des spectacles.

« Pendant ce temps, on en discute, avance le directeur, qui aimerait que le dialogue se poursuive, avec les danseurs. Je crois qu’il faut vraiment qu’on se demande tous ensemble comment aller chercher le public — celui aussi qui est extérieur à la communauté de la danse — comment vendre la danse. » Et comment la vendre intelligemment. Et à quel prix, aussi.