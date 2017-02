Le corps d’Iggy dansé pour vous

C’est en assistant dans les années 1980 à un concert du groupe Swans que la chorégraphe et danseuse Helen Simard a eu une illumination. « Ce groupe noise joue toujours trop fort, pour faire vivre une expérience réellement physique. C’était bouleversant. J’ai vécu quelque chose, en regardant autant les mouvements de la foule, des spectateurs, que ceux des musiciens: j’y ai vu une chorégraphie. »

Plus tard, c’est sur Iggy Pop que se concentrera son attention créatrice, jusqu’à lui consacrer une trilogie chorégraphique. Idiot, comme l’album The Idiot, premier geste solo du chanteur en 1977 — et référence directe au roman L’idiot, de Dostoïevski —, en est le deuxième volet, pour quatre danseurs et trois musiciens, et se dévoile ce soir au public.

Une pratique corporelle

« Les chanteurs comme les danseurs ont une pratique qui vient du corps et seulement du corps, indique la jeune chorégraphe. J’ai pensé d’abord travailler sur James Brown ou Mick Jagger, mais ils font trop clairement de la danse. Iggy Pop est un corps, unique, très artiste, très engagé, et qui en plus fait carrière depuis 50 ans. »

La chorégraphe joue depuis longtemps avec la culture populaire et ses expressions. Elle danse encore le break — elle était de Solid State Breakdance —, a travaillé avec le hip-hop. Sa création cette fois s’est faite en passant par des retranscriptions d’entrevues et de performances d’Iggy Pop, des improvisations, des lectures, afin de produire « un va-et-vient entre le personnage Iggy Pop, les interprètes et moi, pour trouver quelque chose qu’on pourrait tous incarner [embody] pleinement ».

Helen Simard s’inspire donc à la fois de la biographie, de la musique et des gestes même de Pop, forcément très, très librement. NO FUN (2014), chorégraphie précédente, s’attardait au début de la carrière du chanteur. Idiot se concentre sur les années 1977-1979, période berlinoise marquée par l’amitié avec David Bowie et par le désir de se démarquer comme artiste solo, inspirée par l’expressionnisme allemand, le krautrock, les musiques de Brian Eno et Kraftwerk; « une période où il voulait se réinventer, où il a sorti cinq albums, mais où il n’a pas eu le succès commercial qu’il aurait souhaité. Je suis très inspirée par l’échec, par la faillite; je me sens très humaine face aux échecs », explique Helen Simard.