Photo: Olivier Hanigan

Du 5 au 9 décembre, les Ballets jazz de Montréal danseront Leonard Cohen, sous la baguette des chorégraphes Annabelle Lopez Ochoa, Andonis Foniadakis et Ihsan Rustem. La compagnie a surtout, dans la foulée, « obtenu les droits exclusifs en danse et arts circassiens par l’équipe de Cohen, ainsi que par Sony ATV Music Publishing, Sony Music Entertainment Canada et Old Ideas LLC durant cinq ans, apprend-on dans le communiqué, pour l’utilisation de ses chansons, de son image, de son nom, de sa personnalité, de ses oeuvres visuelles et littéraires, et ce, dans le monde entier ». Dance Me sera présenté en partenariat avec Danse Danse et le 375e anniversaire de Montréal.