Les marathoniens du Tyrol

Attendu depuis longtemps à Montréal, l’artiste italien Alessandro Sciarroni aura gagné une solide réputation dans le milieu de la danse contemporaine en Europe avec ses ready-made dansés. À l’occasion de sa venue, il amène à l’Usine C le premier volet de sa trilogie Will You Still Love Me Tomorrow ?. Une question qui pourrait être tout aussi bien orientée vers ses interprètes que ses spectateurs, qu’il soumet à une véritable épreuve de concentration et de résistance. Le défi est de taille alors qu’avec une même routine tirée du folklore tyrolien il faudra parvenir à accrocher et entretenir le plaisir et l’intérêt du côté de la salle comme du côté de la scène. Avec surprise, ce mardi, il parvient à ses fins au long de ce marathon où le grand vainqueur est l’esprit de solidarité.

À l’entrée en salle des spectateurs, plongés dans le noir, Sciarroni et ses cinq danseurs (dont une femme, Francesca Foscarini, transgressant la tradition réservée aux hommes) sont déjà lancés dans la mécanique du « schuhplattler », danse folklorique tyrolienne qu’on trouve aussi bien en Autriche qu’au nord de l’Italie. Les pieds frappent lourdement sur le sol en cadence. Pas d’innovation chorégraphique ici, il s’agit plutôt de tirer de leur contexte des mouvements qui existent déjà depuis des centaines d’années. Seul élément faisant rappel à la tradition, le costume porté par le chorégraphe : chapeau et bretelles de Tyrolien, contrastant avec les tenues sportives des cinq interprètes en t-shirt et bermuda.

Les mains tapent un rythme séquencé sur les pieds et les cuisses. Les danseurs sautillent d’une jambe à l’autre, puis, les bras suspendus en l’air, s’immobilisent. Les corps sont aussi des instruments de percussion. À l’unisson, l’écoute de groupe devient cruciale pour maintenir une parfaite synchronie. Alors que la lumière se focalise sur eux, tous en cercle, on s’aperçoit qu’ils ont les yeux bandés. Le cercle s’élargit, se rétrécit et tourne. Le rythme répétitif, déjà, captive ; mais jusqu’où étirer ces mouvements dans le temps ?

Rentrer et sortir de la ronde

Un interprète interrompt le jeu pour avertir le public qu’il peut sortir quand bon lui semble. La performance cessera tant qu’il restera au moins un spectateur et un danseur sur scène. Mais interdit de faire marche arrière.

Le groupe rentre à nouveau dans la ronde, entre eux s’échangent de longs regards et la routine reprend. Elle se dévoile sous de nouveaux et multiples profils, si bien qu’on a l’impression de la redécouvrir toujours sous un nouveau jour. Les déplacements sur la scène blanche et les jeux de lumière y sont pour beaucoup.

Les danseurs toujours habités par la même dynamique se déplacent dans l’espace, en ligne, en duo et trio, face et dos à la scène, pivotent, tournent sur eux-mêmes. L’objectif est de créer des variations autour du même thème pour réveiller l’intérêt, pousser la séquence à ses limites. Les mouvements sont certes prévisibles, mais les différentes configurations et les changements de dynamique apportent une part d’inattendu. La musique électronique et les sonorités aériennes apportent un appui essentiel à la proposition, redynamise et insère une énergie nouvelle, presque salvatrice autant pour les danseurs — dont la complicité est à toute épreuve — que chez les spectateurs.

Des tâches de sueur apparaissent sur les vêtements. Au fur et à mesure, la fluidité des enchaînements s’étiole. Le groupe reprend son souffle au son de la respiration d’un accordéon apporté par Sciarroni sur le devant de la scène. Le meneur de troupe sera le premier à abandonner la partie ce soir-là. Laissant ses cinq compagnons d’infortune poursuivre leur épreuve.

Le regard du côté de la salle parfois s’égare sur la scène, traîne d’un interprète à un autre, cherche des éléments auxquels se raccrocher, devient contemplatif. L’esprit vogue et voyage parmi les lignes et les figures dessinées. On se demandera au bout d’une heure ce qui, au final, nous pousse à rester. Serait-ce réellement et honnêtement par intérêt ? Par curiosité peut-être, afin de voir jusqu’où ces drôles de marathoniens du Tyrol pourront se rendre ? Serait-ce humblement par politesse ou, au meilleur des cas, par solidarité ? L’énergie dégagée par les danseurs est palpable, le plaisir qui se lie dans leur sourire et l’esprit de solidarité dans l’adversité suffisent à nous garder engagés avec eux jusqu’au bout. L’un après l’autre, les danseurs abandonnent la partie. Le dernier face à face trouve une fin légère et salvatrice. Il est drôle de voir ce qui est à l’origine une parade nuptiale devenir un exercice où triomphe le bien commun sur l’individualisme. Une touche de folklore et une part de rituel dans l’âme contemporaine.