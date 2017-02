Portrait de (notre triste) famille

Il faut saluer la fluidité, physique et émotive, des interprètes et leur capacité à tous à laisser percer et voir des moments d’humanité vraie.

Sommes-nous plus bêtes sociales ou êtres d’instinct ? Sommes-nous faits d’intime ou d’apparences ? Sommes-nous hommes ou femmes, et si clairement clivés ? Sommes-nous, humains, capables des plus belles poésies ou des pires vacuités ? Ces questions traversent la forme et le fond d’Animal triste, le plus récent opus de la chorégraphe Mélanie Demers, qui inaugurait mardi soir l’Espace Françoise Sullivan du nouvel Espace Danse du Wilder.

La chorégraphe Mélanie Demers semble s’imposer pour cette pièce une retenue, une façon d’éditer presque avec cruauté son propre matériel ; elle ne cède ni à ses tics ni à ses forces. Exit les duos et trios où les membres s’entrecroisent et s’imbriquent dans une dentelle d’empoignades. Exit l’humour évident, la complicité avec les spectateurs. Même le poids, toujours vecteur de mouvement important chez Demers, est abordé différemment, moins lancé, plus intérieur.

En résulte une pièce charnière.

Les quatre interprètes, trois hommes et une femme, pas androgynes pour deux sous, portent des attributs qui mélangent les genres : vernis aux ongles, jupon pour lui, colliers de fausses perles scindant les corps des têtes. De manière très frontale, souvent alignés, avançant et reculant de concert, mais chacun en soi, ils se perdent en une gestuelle « variation sur un thème », ainsi qu’en leurs déploiements intérieurs. Les poignets sont lovés vers les coudes fléchis dans une position très foetale, parfois aussi simiesque ou propre au handicap. Sur cette toile physique, en pointillisme, passent des idées de mouvements : un culturiste, des demi-pointes de danse, des pulsations de bassin — lascives ou d’accouchement. Un lien invisible, rythmique — le lien de la meute ? — relie le quatuor, qui ne nous laisse jamais oublier, par l’utilisation des coulisses, les regards directs, les postures sculpturales, qu’on est au théâtre. Un va-et-vient s’installe, qui deviendra de plus en plus clair, entre le doux et l’affamé, entre le geste intime — baiser, caresse, lavage de main, masturbation — et social — poignée de main, appel au portable —, et entre le mémorable et le vain.

Le tableau évoluera, les paroles s’y ajouteront, pour un grand mash-up de « références culturelles à la seconde », où quelques mots suffiront à évoquer The Price is Right, Arletty, Madonna, René Lévesque, Elvis Gratton, Marilyn Monroe, le Boléro de Ravel, Karaté Kid, et beaucoup d’autres, en une fresque du pire, du meilleur, du classique et du plus oubliable de la culture contemporaine occidentale, livrée — forcément, américanisation oblige — principalement en anglais. Triste portrait actuel de notre triste famille humaine, malgré quelques éclats de rire qui résulte de la reconnaissance de certaines de ses bulles.

Il faut saluer la fluidité, physique et émotive, des interprètes et leur capacité à tous — Chi Long, Francis Ducharme, Marc Boivin, Riley Sims — à laisser percer et voir des moments d’humanité vraie.

La gestuelle a toutefois du mal, jusqu’à la redite, à se déployer en toutes ses possibilités ; les limitations spatiales, volontaires, limitent les surprises. Une gravité teinte la pièce, qui est d’un pessimisme rare, et peut-être y a-t-il une certaine complaisance dans la lourdeur.

Mais Mélanie Demers se dit depuis longtemps frappée par les structures et les jeux de pouvoir, tout en reconvoquant, dans Junkyard/Paradis, ou Goodbye, des stéréotypes, ne serait-ce que pour les détourner.

Ici, elle propose d’autres types de relations.

Animal triste est le spectacle d’une chorégraphe qui rompt avec ses habitudes, qui s’oblige à se renouveler, quitte à perdre au passage en porosité et en spectaculaire. Et qui gagne ainsi en cohérence avec son propre discours.