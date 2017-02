Trafic humain

Métro, boulot, dodo ? Si telle est votre routine, passant par la station Place-des-Arts peut-être ce mardi soir, votre train-train et vos pas ralentiront un iota. Car 23 danseurs peupleront la station, trois heures durant, sous la baguette du chorégraphe et musicien Jacques Poulin-Denis, pour une Waltz qui voudrait bien vous détourner, ne serait-ce qu’une minute, du ronron quotidien.

« On embarque comme des automates dans ces wagons de métro là, indique en entrevue au Devoir Poulin-Denis, maître d’oeuvre de cette large valse en terrain incongru, alors qu’on pourrait avoir une relation plus directe » avec le lieu comme avec ce moment de voyagement, de transition, précise celui qui surfe dans ses créations — Cible de dieu, La valeur des choses, (Very) Gently Crumbling — entre musique, danse et théâtre.

« Avec la performance, on fait un genre d’arrêt sur image, un échantillonnage de la station, de la manière dont elle fonctionne, pour donner conscience de la fréquence des trains, de leur vitesse aussi. » Zoom sur un microcosme.

Vingt-trois interprètes, finissants de l’École de danse contemporaine de Montréal, peupleront ainsi, hors tourniquets, l’Atrium de la station — cet endroit où se trouve la murale de verre et fer forgé Histoire de la musique à Montréal de Frédéric Back, et d’où on peut accéder à l’UQAM ou à la Place des Arts. Ils s’y succéderont sur un large tapis roulant — « tout indiqué pour parler de mobilité et de transport », indique le créateur — ou se perdront autour en des mouvements de masse.

Loges et coulisses de la STM

« Je voulais d’abord faire le projet sur les passerelles : les gens, du quai, auraient pu voir les danseurs en haut en attendant leur train. Mais ce n’était pas possible, pour des raisons de sécurité », poursuit Poulin-Denis. Car ce projet propulse la rencontre de deux mondes qui se connaissent fort peu, celui de la danse et du transport en commun. Les danseurs doivent renoncer aux conditions minimalement confortables d’exercice — un plancher résilient, un studio chauffé, des loges… —, tandis que la Société de transport de Montréal jongle entre ses règles, ses nécessités — pas de filage au sol, importance de la sécurité — et ce nouveau rôle, voulu, de théâtre ponctuel, de partenaire qui veut offrir, gratuitement, un peu d’inédit aux quelque 3000 usagers qui passent par heure en ce tronçon de son ventre.

Produit par Tangente et LA SERRE – arts vivants, le projet s’inscrit dans le cadre de Possibles, pour le 375e anniversaire de Montréal. Comme Jacques Poulin-Denis planchait déjà sur Station-des-Aveux, un concept d’installation sonore « qui embellirait la station Sherbrooke, avec des écouteurs et une musique qui accompagnerait les trains et dramatiserait la scène »,s’enfargeant dans la complexité de l’organisation, il a trouvé là une manière de récupérer l’idée.

« On synchronise la musique aux arrivées et départs des trains, grâce à des capteurs de mouvements installés dans les tunnels après la fermeture du métro, passé 1 h du matin, avec un monsieur qui nous coupait le courant. C’est high tech, finalement… », s’étonne Poulin-Denis, encore surpris de voir de nouveaux casse-tête s’ajouter à sa production.

Partition de routine

« À Place-des-Arts, les trains des deux directions sont hypersynchronisés. Ils arrivent à peu près en même temps, et ça crée des vagues de passagers. Normalement, quand on voyage, on est porté par cette vague ; j’espère que l’installation va permettre de la voir de l’extérieur. »

Le créateur doit penser son projet, organisation oblige, davantage comme une partition musicale que comme une composition chorégraphique. « Ça exige beaucoup de préparation. J’ai fait six tableaux sonores, chacun peut se déployer en deux déclinaisons, et on va en faire des boucles. Il y a un côté très formel, musical ; tout est dicté par le temps, par les arrivées aux trois minutes des trains : ça commence par une accélération et ça finit par une décélération. C’est vraiment une espèce de transposition artistique de cette routine, de ce mécanisme qui se déroule tout le temps », et qu’on tient pour acquis, précise-t-il.

« Ça m’oblige vraiment à rentrer dans l’urbanisme, à rentrer la danse dans l’urbanisme,indique l’artiste. Il y a quelque chose de beau dans la “concrétude”, dans l’hyperconcret du béton. Ce rythme, ce fonctionnement, j’aimerais l’abstraire, le rendre un instant farfelu, que ça disjoncte dans notre imaginaire. Et faire rêver, à partir de là », un instant faire valser les fantasmes.