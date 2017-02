Une fresque de l’humain comme premier souffle du Wilder

Animal triste de Mélanie Demers met en jeu les contradictions entre l’individualité et le vivre-ensemble, et ce qui tient de l’inné et de l’acquis.

Quelques ouvriers déambulent encore dans les couloirs du Wilder pour apporter les dernières finitions à l’édifice. Étrange cohabitation au coeur d’un chantier toujours en cours, tandis que la chorégraphe Mélanie Demers et ses interprètes se familiarisent avec l’Espace Sullivan, salle flambant neuve et déjà prête à l’emploi. « Il faut tout apprendre et voir comment cet espace se comporte. Le lieu n’a pas encore d’âme, c’est comme si c’était à nous de lui donner son premier souffle », affirme la chorégraphe, à la fois enthousiaste et nerveuse face à ce privilège.

Cette nouvelle création, en rupture avec la théâtralité des pièces qui ont fait la notoriété de la chorégraphe, lancera le coup d’envoi des activités de l’Agora de la danse au Wilder. Raison de plus de ressentir quelques appréhensions ? « En effet, c’est un peu stressant d’imaginer les attentes du public et du milieu. Mais, rien que par la nature de la pièce et ce qu’elle représente pour moi, j’aurais les mêmes appréhensions si on la montrait autre part. »

Inspiré du best-seller Sapiens de l’auteur israélien Yuval Noah Harari, Animal triste décortique ce qui nous pousse, Homo sapiens, à nous reproduire, à continuer de construire et de nous développer dans des écosystèmes en plein déclin. Contre toute attente, l’arrivée récente d’un enfant dans la vie de l’artiste a déclenché le besoin d’amorcer une réflexion lucide sur la race humaine et ses vils penchants. L’héritage, l’atavisme et l’idée de passation sont les principaux motifs de cette création.

Le pouvoir d’évocation du geste

Une part d’obscurité habite l’oeuvre dont les premières gestations ont été douloureuses. « Il y a des pièces desquelles on accouche facilement et d’autres qui sont longues à mettre bas. Quand je me suis embarquée dans la création d’Animal triste, j’avais un désir de remettre en question ma manière de faire. J’avais envie de me délester de l’emprise du sens, car en essayant de créer un sens à tout prix, j’ai l’impression de me limiter. La beauté de la danse, c’est justement son territoire de liberté », explique Mélanie Demers.

En renouvelant sa démarche, la chorégraphe dit avoir pris conscience que, par le passé, une part d’elle-même n’avait pas entièrement confiance en la danse. « Je la mettais beaucoup en contexte. Les danseurs s’adressaient souvent au public, par désir de complicité. J’étais soucieuse qu’on comprenne bien de quoi il était question. Cette fois, je me suis dégagée des leviers dramatiques que j’utilisais habituellement. L’humour auquel j’ai eu souvent recours est présent, mais émerge sans être trop calculé. J’ai décidé de faire confiance à la simplicité et à la sincérité de la proposition chorégraphique et au pouvoir d’évocation du geste. Au lieu de créer des petits tableaux et d’en arriver au bout de cinq minutes à des climax et à des ruptures de ton, j’ai choisi d’étirer le temps de la pièce sur quatre grands chapitres. »

Au contact du quatuor formé par Marc Boivin, Chi Long, Riley Sims et Francis Ducharme, une logique interne s’est ancrée naturellement dans la proposition.

Une partition sur mesure

Présentée en primeur au Festival Danse Canada l’été dernier, une première version de la pièce comptait Brianna Lombardo et James Gnam. Au moment de la reprise, les deux interprètes ont dû se désister, car — ironie du sort — chacun attendait des enfants. Avec l’arrivée de Chi Long et de Francis Ducharme, la trame a pris des plis bien différents. « J’aime penser que je fais du sur-mesure. Je dessine une partition qui est propre à chaque interprète. Je leur donne beaucoup d’autonomie et une certaine responsabilité. Sur scène, ils composent de manière spontanée. Ce n’est pas comme si je chorégraphiais les mouvements en détail, mais plutôt comme si j’en dessinais les courbes. J’ai la chance de travailler avec des interprètes qui ont un très large spectre et qui peuvent m’amener dans des zones que je ne pourrais pas suspecter, ni défricher toute seule », admet-elle.

Mélanie Demers compare son approche de la chorégraphie à l’écriture de la poésie, où le sens des mots est certes important, mais où la musicalité et les silences restent cependant essentiels. Pour éviter le trop littéral ou l’anecdotique, elle et son quatuor se sont lancés dans une fine recherche de textures de mouvements et d’états de corps.

« La confusion entre ce qui est écrit et ce qui est improvisé suscite la curiosité du spectateur, croit Francis Ducharme. Ce qui m’a intéressé dans ce projet est l’intérêt pour la faille et les ratages. Il y a des sections qui nous posent défi. Une où on partage la même enveloppe ; il nous faut alors répéter incessamment afin de développer une écoute de groupe hypersensible. »

Animal triste met en jeu les contradictions entre l’individualité et le vivre-ensemble, et ce qui tient de l’inné et de l’acquis. Au lieu de chercher à en éclairer le sens pour le public, cette fois, Mélanie Demers invite le spectateur à se projeter dans la pièce et à en apprivoiser la signification avec autonomie.