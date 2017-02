L’être et le néant

De cette pièce, on retiendra surtout le travail précis de synchronie et de musicalité des corps.

Untied Tales est la surprenante rencontre entre deux bagages chorégraphiques riches et pourtant fort distincts. Fusionnant l’approche somatique de Clara Furey (influencée par Benoît Lachambre) et la technicité de danse moderne de Peter Jasko (acquise auprès d’Anne Teresa De Keersmaeker), le duo dessine une fresque sensorielle captivante, mais par endroits aride.

Sur une scène blanche et vide, deux corps reposent imbriqués l’un dans l’autre. Sur ce terrain solitaire, côte à côte, les danseurs glissent sur le sol, basculent dans des contorsions à la recherche d’une prise pour se relever. Prenant appui l’un sur l’autre, puis s’accotant au mur, les corps lentement se dressent sur leurs deux jambes. L’espace se fait dense entre les danseurs, comme si des forces invisibles venaient les mouvoir. Une épaisse couche semble les séparer alors qu’ils essaient de trouver une échappatoire sur les parois des murs.

La trame sonore très efficace de Tomas Furey porte le duo dans une pluralité de changements d’état. Des transes nerveuses aux déséquilibres, les mouvements répondent à l’ambiance sonore emplissant le vide de la scène minimaliste, instaurant un climat de suspense et de danger.

La scène et le mur du fond deviennent des canevas où sont dessinés à la craie des espaces de refuge dans lesquels les deux êtres esseulés vont se retrouver. En s’aventurant hors de cette zone sécuritaire, les deux individus retrouvent une part d’animalité, un caractère primal parfois caricatural (démarche à quatre pattes ondulatoire, morsure). De manière douce, le duo s’entre-dévore. Chacun de leurs mouvements vient comme contaminer l’autre. Les portés s’y inscrivent de manière originale. On aurait pris plus de ces moments amenant à la fois étrangeté et légèreté à la proposition.

De cette pièce, on retiendra surtout le travail précis de synchronie et de musicalité des corps. Alors que d’entrée de jeu les danseurs parviennent à dévoiler lentement un espace dense sur un paysage sonore propice à l’imagination, dans un second temps la dynamique reste coincée entre l’inertie à l’hyperactivité de la gestuelle. D’un point de vue chorégraphique, l’échange entre les deux créateurs s’avère fertile, mais peine à transporter le spectateur de bout en bout dans cette bulle imaginaire qu’ils dessinent sur scène.