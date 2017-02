Une préhistoire d’elles

Ah ! se dit-on dans les premières minutes de la dernière chorégraphie de Katia Gagné, fort de ce qu’on a déduit en potassant le programme et en y retrouvant ces têtes d’interprètes de talent qui ont brillé il y a une bonne décennie — Annie Roy et Johanne Madore surtout, Lina Malenfant —, réorientées maintenant ailleurs qu’en danse.

Ah ! pense-t-on, ayant vu Ève Garnier naître, pieds et mains recroquevillés comme ceux d’un foetus, d’un manteau de fourrure, puis parler de ses premières menstruations. Katia Gagné va-t-elle être des Daina Ashbee qui aborde les menstruations, Dana Michell qui joue (encore très subtilement) autour de l’idée de l’allaitement ? Va-t-elle le faire forte de sa maturité, et de celle des interprètes, enfants faits, carrière de danse révolue, qui l’accompagnent ?

Le spectacle se déroule, en petits tableaux. La première partie repose sur les épaules d’une Ève Garnier, qu’on a vue meilleure ailleurs, aux prises avec une composition (gestuelle, spatiale, dramaturgique) d’une maladresse presque naïve. S’y entrelacent des chuchotis poético-scandés ; des effets de lumière et de chevelure appuyés, comme la musique ; des changements de costumes innombrables et injustifiés ; des vidéos quelconques de paysages et de train qui passe comme temps.

Quand, en ronde processionnelle, s’ajoutent les trois autres danseuses et Lucie Vigneault, il est déjà trop tard. Ressurgissent des images de féminité, cheveux lourds et tombants sur des robes du soir relâchées, épaules dénudées, yeux et corps éperdus d’une douce folie, mille fois remâchées. Dans cette danse-théâtre d’un expressionnisme narratif inefficace, les moments de texte et de jeu sont figés. Nous revient alors en mémoire le douloureux souvenir du précédent De quel rêve étrange je m’éveille, (2012) de la chorégraphe, autour de l’oeuvre de Musset.

Et les belles intentions qu’on a lues au début, autour d’un récit autre sur le corps féminin ? Il faut en conclure que c’est un regard hyperactif, trop plein de désir, qui les avait injectées là, puisqu’elles ne se révèlent ni ne se développent, même si la féminité est certes là, le désir de partager peut-être autrement aussi. Est-ce parce que Elle-moi a trop peu à dire qu’on y a projeté nos attentes, puisque Gagné ne promettait rien en ce sens ? Pour éviter le devoir de souligner le manque de cohérence, et d’écriture ? Car on est ici dans une préhistoire, pré-histoire d’elles. Une pré-écriture.