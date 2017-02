Danse Danse ébranlé par la réception de «Suie»

«Suie», la plus récente production de Dave St-Pierre avec la complicité d’Anne Le Beau (qu'on voit ici en répétition) a été reçue durement par le public et la critique.

La rude réception critique et publique de Suie, la plus récente production de Dave St-Pierre avec la complicité d’Anne Le Beau, a profondément ébranlé Danse Danse. Vendredi, dans un geste rarissime, le diffuseur a envoyé une lettre à ses abonnés pour leur offrir d’échanger leurs billets s’ils le désirent.

« Vous savez que nous avons à cœur la satisfaction de nos abonnés. À la suite de nombreux commentaires négatifs au sujet de ce spectacle, nous souhaitons vous proposer la possibilité d’échanger vos billets avant votre représentation pour un autre spectacle de Danse Danse », y écrivent Pierre Des Marais, directeur artistique et général de Danse Danse, et Caroline Ohrt, directrice au développement et à la programmation.

Ils expliquent avoir donné carte blanche à l’équipe de Suie, un spectacle qu’ils ont eux-mêmes « découvert lors de la première ». « Donner carte blanche implique toujours un risque », précisent les deux têtes dirigeantes, en invitant leurs abonnés à leur faire suivre leurs questions et commentaires.

La proposition a piqué au vif le chorégraphe, qui a vite fait de dénoncer cette initiative sur son compte Facebook. Dave St-Pierre y accuse le diffuseur d’« infantiliser » le public. « Finalement, vous méprisez autant les artistes que le public. Ils ne sont pas imbéciles. Ils sont humains, ils peuvent aimer, détester, hurler que c’était la pire des merdes, ou même avoir crissement trippé… Le plus beau cadeau qu’on puisse offrir au public (même d’échanger leur billet s’ils le veulent), c’est cette liberté de choisir en lui offrant des spectacles qui débordent et passer par-dessus nos goûts personnels en tant que diffuseurs. »

Le chorégraphe invite ceux qui souhaitent « continuer à voir des spectacles qui débordent » à le dire et à l’écrire haut et fort. Y compris à Danse Danse qui, selon lui, ne joue pas ici son rôle d’accompagnateur dans l’avancement et le rayonnement de la danse contemporaine. « Ce faisant, vous prouvez […] que vous n’êtes pas du tout sensible à l’art, que vous aplanissez l’art, que vous le rendez beige, que vous voulez contrôler ce qui se passe dans l’espace public », écrit-il.

À noter que l’équipe de Suie a bénéficié d’une résidence tout le mois de janvier 2017 dans l’espace de L’Arsenal dans le cadre du programme Créateur en mouvement de Danse Danse.