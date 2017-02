Les rêveries de la femme sauvage

Du voyage, on vante souvent les bienfaits ; l’ouverture des horizons ouvrant l’esprit. Pour certains, partir seul à l’aventure est une façon de se perdre pour mieux se retrouver, de prendre la distance nécessaire pour rafistoler des morceaux de soi et redonner un sens à sa vie. La metteure en scène Katia Gagné voit dans le motif du voyage quelque chose de l’ordre de la survie. Plus important encore que la destination, l’artiste s’intéresse au trajet qui y mène dans sa nouvelle création multidisciplinaire, Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre, qui a pour toile de fond ses voyages en solitaire sur les chemins de fer de Montréal jusqu’en Gaspésie.

Avec cette pièce, l’ancienne membre de l’emblématique Carbone 14 entend embarquer le spectateur dans une bulle transitoire, propice aux songes, à l’introspection et aux rencontres évanescentes. « Dans un train, on revisite toujours un peu sa vie, son passé, affirme Katia Gagné. Les paysages qui défilent te font perdre tes repères. Tu es aussi beaucoup plus aux aguets et tu regardes vraiment les gens que tu croises dans les yeux. »

Photo: Danse-Cité

C’est ce changement d’état et de disposition de la conscience qu’elle cherche à matérialiser à travers un solo chorégraphié avec l’interprète française Ève Garnier. « Le voyage peut découler d’un mal-être. Alors on part en laissant quelque chose derrière soi pour renaître ailleurs. Et comment reconstruire ses repères ? Pour ce projet, c’était important pour moi d’avoir aussi le point de vue d’Ève, une Européenne qui est venue refaire sa vie ici. »

Pour l’artiste originaire de Rimouski, la région gaspésienne et son bord de mer représentent une sorte de bout du monde. L’idée du voyage se rapporte aussi à ses longues tournées en Europe avec Carbone 14 qui ont forgé la personne qu’elle est aujourd’hui. À la croisée des disciplines, son travail cette fois se resserre autour de la danse, point d’ancrage d’un paysage scénique organique qu’elle construit à l’aide de vidéos captées lors de ces voyages en train et de poèmes sonores.

Mémoire du corps

Photo: Nicolas Ruel

« On voyage rarement seul. On transporte aussi avec nous notre monde intérieur. Quand on se remémore des scènes de sa vie, il y a un dédoublement. L’inconscient entre en jeu nécessairement, repend la chorégraphe. Je travaille alors beaucoup sur le visible et l’invisible, les apparitions. Avec plusieurs niveaux scéniques, j’essaie de confondre ce qui relève du réel et de l’irréel », à la manière de David Lynch, une de ses grandes inspirations.

Auprès de sa soliste, Katia Gagné fait intervenir un quatuor de femmes qui font partie de son parcours personnel. Johanne Madore, Annie Roy, Lina Malenfant et Lucie Vigneault tiennent les rôles de visiteuses venant hanter son personnage au cours de son voyage. Elles s’inscrivent dans la mise en scène comme des doubles de la protagoniste à plusieurs âges de sa vie.

Ensemble, elles revisitent les étapes de la naissance, l’adolescence et les premières amours, les débuts de la féminité et l’appréhension de la vieillesse. « On part de la survie dans le ventre de la mère, puis la naissance, comment on apprend à marcher. Plus tard, comment on apprend à assumer le corps qui vieillit et à embrasser la solitude. Une solitude qui n’est pas forcément dramatique ou mélancolique. Ce n’est pas la vie d’une femme exacerbée ou victime. On ouvre plutôt une fenêtre sur les côtés positifs de la solitude, qui peut aussi être pleine »,explique-t-elle.

Avec la colonne vertébrale, on touche à la mémoire rhinencéphale, au cerveau reptilien de l'être humain. C'est cette mémoire profonde qui vient de loin et nous dépasse. La metteure en scène et chorégraphe Katia Gagné

L’essai Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés est ici une référence clé. L’archétype de la femme sauvage élaborée par la conteuse et psychanalyste jungienne imprègne la démarche chorégraphique de la pièce. « Ève et moi avons un côté très guerrier. Dans notre féminité, on porte aussi une grande force physique. Avec les éclairages, je joue sur les morphologies du corps en brouillant les frontières du genre. J’en arrive à une créature mi-animale, mi-humaine, à faire ressortir le côté cru de la femme sauvage, en mettant aussi en valeur la beauté des vestiges du corps. Les traces laissées par une grossesse, par exemple. »

Influencée par son travail auprès de Marie Chouinard, dans son approche du mouvement, Katia Gagné creuse des états de corps en isolant des parties de l’anatomie. « Chaque membre du corps comporte sa propre mémoire. Avec la colonne vertébrale, on touche à la mémoire rhinencéphale, au cerveau reptilien de l’être humain. C’est cette mémoire profonde qui vient de loin et nous dépasse », dit-elle en s’amusant du fait de paraître un peu ésotérique.

Bien que méditative, la pièce se veut parfois tranchante et fortement rythmée. Le titre Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre ne fait pas uniquement référence à une zone géographique, mais à la tentative d’excavation d’une mémoire ancestrale qu’on porterait tous en nous, dans notre corps et nos moindres cellules. Au sein de cette traversée dans les rêveries d’une femme se nichent les archétypes et le fantasme d’un retour aux origines.